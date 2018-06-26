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Округление сумм в чеках с 1 июля: как будут действовать новые правила

С 1 июля в Украине будут округлять общие суммы в чеках – из-за прекращения чеканки монет мелкого номинала. Но это не приведет к удорожанию товаров и услуг.

Гроші

Об этом сказал на брифинге директор Департамента денежного обращения Нацбанка Украины Виктор Зайвенко, передает УНН.

– Национальный банк Украины в рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения принял решение, что с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов, – сказал чиновник.

Он отметил, что НБУ прекратит чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они будут оставаться в обращении.

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По его словам, для упрощения расчетов будут действовать правила округления суммы в чеке покупки при отсутствии монет у покупателя и продавца.

– Сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на ноль копеек. Сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на ноль копеек, – пояснил он.

В то же время, как отметил Зайвенко, если у покупателя или продавца будут мелкие монеты, то они и в дальнейшем могут их использовать в расчетах.

– Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение наличного обращения более 90 млн грн в год, – подчеркнул он.

Напомним, 27 апреля НБУ ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, которые постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала.

Фотоpixabay.com

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