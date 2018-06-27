Антикоррупционный суд в Украине: Великобритания призвала отменить скандальную поправку

В Великобритании призвали вернуть в созданном Антикоррупционном суде право на апелляцию по делам, рассмотрение которых уже началось.

Об этом глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в выступлении на конференции по реформам в Украине, которая проходит в Копенгагене, сообщает Европейская правда.

– Очень важно, чтобы Антикоррупционный суд имел возможность заниматься всеми делами, которые подпадают под его юрисдикцию, в том числе относительно решений, которые принимаются первой инстанцией, – пояснил он.

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В то же время Джонсон позитивно отозвался о ходе реформы в Украине, похвалив власть за то, что она “решилась на реформы”.

Напомним, 21 июня Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№8497) о создании Высшего антикоррупционного суда Украины 21 июня. Он является техническим и необходим для начала деятельности ВАКС.

Вчера президент Петр Порошенко подписал принятый закон.

Фото: Фокус.