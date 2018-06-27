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Денисова написала письмо Кремлю (ДОКУМЕНТ)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе администрации президента РФ из-за нереализованных гарантии, данных ей Владимиром Путиным.

Соответствующее письмо она обнародовала в Facebook в среду вечером.

– Вынуждена констатировать, что гарантии, предоставленные мне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы, – отмечает Денисова.

– Поэтому обратилась с официальным письмом к главе администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию предоставленных мне президентом РФ гарантий, – добавляет она.

Денисова также сообщила, что обратилась и к заместителю руководителя админстрации президента РФ – пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов.

– В своем официальном письме я обращаю внимание господина Пескова на то, что переговоры с уполномоченным РФ Татьяной Москальковой никаких результатов не дали. И прошу его проинформировать президента РФ, что предоставленные мне как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека гарантии о безусловном и беспрепятственном допуске к удерживаемым гражданам Украины на сегодняшний день не выполняются “, – отмечает она.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных – в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 45 дней, к Романк Сущенко, Николаю Карпюку.

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Напомним, что вчера Денисова поставила условие РФ по политзаключенным.

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