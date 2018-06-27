Департамент молодежи и спорта КГГА возглавил олимпийский чемпион

Олимпийского чемпиона, президента Национальной федерации фехтования Вадима Гутцайта назначили директором Департамента молодежи и спорта Киевской горадминистрации.

По результатам конкурса директором Департамента молодежи и спорта Киевской горадминистрации назначили олимпийского чемпиона, президента Национальной федерации фехтования Вадима Гутцайта, сообщается на сайте Киевского городского совета.

С 5 сентября 2017 года Гутцайт занимал должность заместителя директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта – начальника управления молодежи и спорта, а до этого 7 лет занимал руководящие должности в олимпийском учебно-спортивном центре Конча-Заспа.

С 2002 по 2010 год он возглавлял сборную Украины по фехтованию.

В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне Гутцайт стал чемпионом по сабле в командном первенстве в составе Объединенной команды.

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