Сутки на Донбассе: 30 вражеских обстрелов, есть погибший и раненые

За минувшие сутки боевики 30 раз прицельно обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. 11 раз открывали огонь из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Вследствие активных боевых действий один боец погиб, двое ранены.

26 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На некоторых участках противник вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия, сообщает штаб ООС.

Луганское направление

В районе населенного пункта Крымское враг вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

По защитниках Новотошковского противник применил артиллерийские 122-мм системы.

Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, Майорск и Орехово.

Донецкое направление

По защитниках Марьинки боевики применили 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера.

Под прицельным огнем находились защитники Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков.

Мариупольское направление

Враг применял гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстреливал позиции ВСУ в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, пятеро ранены.

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К слову, за текущие сутки боевики 5 раз открывали огонь по нашим защитникам.

Враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе Марьинки и Новомихайловки.

Из РПГ и стрелкового оружия противник стрелял в районе Лебединского, Водяного и Широкино.

Ранее боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, ранив одного военного.

Фото: УНИАН