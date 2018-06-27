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Гроза в Запорожье: без света остались тысячи человек

В Запорожье из-за грозы без света остались около 100 тыс. человек.

Гроза

В Запорожье во время грозы молния ударила в линию электропередач мощностью 150 кВ, из-за чего без света остались приблизительно 100 тыс. человек, сообщает Запорожьеоблэнерго.

Поврежденный участок находится в Днепропетровской области, но он питает подстанцию Армалит, которая снабжает большую часть Днепровского района города.

Сейчас Запорожьеоблэнерго создает резервные схемы питания, через которые планируется восстановить энергоснабжение района. Ремонт на месте происшествия ведут сотрудники Днепрооблэнерго.

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К слову, резкое ухудшение погоды в Мариуполе (Донецкая область) обесточило более 100 трансформаторных подстанций из почти 700.

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