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Хакеры РФ готовят масштабный удар по Украине – киберполиция

Российские хакеры пытаются заразить украинские компании вредоносными программами, чтобы создать так называемые “backdoors” для масштабного удара.

Кібератака

Об этом заявил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк в интервью Reuters.

По его словам, хакеры атакуют компании в различных отраслях. Преимущественно это банки или предприятия энергетической инфраструктуры. Структура вирусной программы свидетельствует, что готовится атака в определенный день.

Сейчас украинская киберполиция сотрудничает с иностранными агентствами для выявления хакеров.

По словам Демедюка, полиция с начала года выявила несколько путей распространения вируса – фишинговые письма, отправленные из легитимных доменов государственных учреждений, чьи системы были сломаны, или поддельных веб-сайтов, которые имитируют вебсайты реальных государственных органов.

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Расследование показало, что хакеры распространяют вредоносные программы, которые разделены на различные компоненты и отправлены из разных источников, чтобы сделать их незаметными для антивирусного программного обеспечения. Попадая на одно устройство, эти блоки объединяются во вредоносную программу.

– Анализ обнаруженного вредоносного программного обеспечения и целеустремленность их атак на Украину дают основание предполагать, что все это делается под какой-то конкретный день, – добавил он.

Глава киберполиции подчеркнул, что Украина сейчас лучше подготовлена ​​к тому, чтобы противостоять таким нападениям благодаря сотрудничеству с иностранными союзниками.

Он отметил, что некоторые украинские компании не потрудились очистить свои компьютеры после атаки NotPetya, поэтому их машины до сих пор заражены вирусом и могут быть использованы для нового удара.

Ранее СБУ предупреждала о возможной масштабной кибератаке на украинские государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: Pixabay

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