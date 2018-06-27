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Курс украинской криптовалюты Karbo вырос на 63% за три дня

За последние 3 дня курс украинской криптовалюты Karbo вырос на 63% – с 0,32$ до 0,52$. Основной причиной такого роста стало успешное завершение переговоров между представителями Karbo и менеджментом одной из крупнейших восточно-европейских криптовалютных бирж – Куны о листинге монеты.

Так, сегодня, в 12:00 на Куне прошла первая сделка KRB/UAN. Криптотрейдеры ожидают, что добавление на Куну и последующий приток массового инвестора позволят повысить ликвидность монеты и привлечь в нее, как инструмент для переводов с повышенной анонимностью, представителей крупного бизнеса.

Источник: Coinmarketcap

Karbo – украинская криптовалюта, которую наряду с Ethereum и Monero относят к семейству криптовалют Bitcoin 2.0, воплощающих в себе не только инструмент перевода, но и дополнительные уникальные функции. Технологические особенности протокола Karbo – CryptoNote, в отличии от львиного большинства остальных криптовалют, позволяют проводить полностью анонимные и не отслеживаемые транзакции. Стоимость перевода при этом фиксированная и составляет всего 0,1 KRB (эквивалент 0,05$), что в разы ниже чем у основных конкурентов Karbo – Monero и Dash.

Приток капитала и курсовой рост Karbo начались еще 24-го июня, за два дня до открытия торгов на Куне, – после заявления ее менеджмента о том, что они готовы открыть торги по валютной паре KRB/UAN и только завершают тестировать ввод/вывод средств.

После сегодняшнего начала торгов в 12:00 курс Karbo за несколько часов вырос с 0,4$ до 0,52$ или на 30% и продолжает находится на восходящей кривой.

Трейдеры связывают наблюдающийся рост Karbo с ожидаемым участниками рынка массовым притоком розничного инвестора в монету. Базируются данные ожидания на том, что Куна предлагает один из наиболее простых и доступных инструментов покупки и вывода гривневого эквивалента монеты через банковские счета. Средний строк регистрации на бирже и пополнении счета составляет до 3 минут.

Таким образом, благодаря добавлению на Куну, часть массового розничного инвестора, которая проявляла интерес к криптовалютам, но была непокрыта необходимой для инвестирования инфраструктурой – теперь сможет инвестировать в украинскую монету.

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В свою очередь, массовый приток розничного инвестора, который как показывает сегодняшняя история торгов на Куне, – уже начался, должен повысить уровень среднесуточного объема торгов и ликвидности монеты. Как объясняют участники рынка, – это позволит привлечь в Karbo дополнительно и представителей крупного бизнеса, в том числе с других стран Восточной Европы, которые теперь смогут проводить больше анонимных трансакций без риска повлиять на курс.

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