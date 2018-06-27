Военные отрабатывают оборону морского побережья и отражение наступления с оккупированных территорий.

Командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с подчиненными артиллерийскими частями провели учения на территории Херсонской области около административной границы с временно оккупированной территорией Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины на странице в Facebook.

Цель мероприятия – оборона морского побережья и уничтожение противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий.

Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов.





Учения возле Крыма: военные отражают наступление с оккупированных территорий / 3 фотографии

Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.

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Особое внимание было сосредоточено на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.

Как сообщалось, в Черниговской области состоялись первые экспериментальные тактические учения по территориальной обороне Северная крепость-2018.