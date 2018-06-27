Учения возле Крыма: военные отражают наступление с оккупированных территорий

Военные отрабатывают оборону морского побережья и отражение наступления с оккупированных территорий.
Командование морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с подчиненными артиллерийскими частями провели учения на территории Херсонской области около административной границы с временно оккупированной территорией Крыма.
Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины на странице в Facebook.
Цель мероприятия – оборона морского побережья и уничтожение противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий.
Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов.
Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.
Читайте: Украина создает дополнительную полумиллионную армию – Турчинов
Особое внимание было сосредоточено на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.
Как сообщалось, в Черниговской области состоялись первые экспериментальные тактические учения по территориальной обороне Северная крепость-2018.