Новое перемирие на Донбассе: о чем договорились в Минске

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе сегодня по итогам переговоров в Минске заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона уборки урожая.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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– В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режима прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени, подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей, – отметила Олифер.

Ранее Факты ICTV писали, что за минувшие сутки боевики 30 раз прицельно обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. 11 раз открывали огонь из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Вследствие активных боевых действий один боец погиб, двое ранены.

Фото: Dreamstime.