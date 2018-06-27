Погода на День Конституции и выходные (КАРТА)

Погода на День Конституции Украины, 28 июня, будет теплой. Практически на всей территории пройдут дожди.

В День Конституции – 28 июня – на большей части территории пройдут дожди. Исключение – юг, восток и частично центр Украины.

Почти во всех регионах ожидается потепление. На востоке Украины температура поднимется до +35 градусов.

На юге ожидают от +31 до +34 градусов, а в центре и на севере +32 градуса.

Только на западе столбик термометра не поднимется выше +25 градусов.

В Киеве синоптики обещают дождь. Ночью температура будет держаться на уровне +18..+20 градусов, днем ​​+28..+30 градусов.

В пятницу, 29 июня, погода в Украине останется без изменений: дожди на севере и западе, а также жара до +35 – на востоке.

В Киеве погода также не изменится.

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В субботу, 30 июня, дожди с грозами накроют большую часть Украины. Сухо будет только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. Температура воздуха также немного снизится.

В Киеве обещают дождь с грозой. Днем температура достигнет +21..+23 градусов.

В воскресенье, 1 июля, дождить будет меньше. Небольшие осадки прогнозируют в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге будет сухо и тепло.

В Киеве пройдет слабый дождь. Днем температура достигнет +17..+19 градусов.

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