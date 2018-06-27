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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 27 июня (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 27 июня, будет теплой. Днем местами кратковременные дожди и грозы.

По прогнозам Укргидрометцентра, 27 июня в Украине ночью без осадков.

Днем по всей территории страны, кроме восточной части, Волынской, Ровенской, Закарпатской и большинстве районов северных областей, местами кратковременные дожди, грозы.

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем ​​25-30°. В восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях ночью 18-23°, днем ​​31-36°.

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В Киеве без осадков, вечером кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 15-17°, днем ​​27-29°.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины.

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