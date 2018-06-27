PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Пушистые постояльцы: украинка открыла необычный отель/

Пушистые постояльцы: украинка открыла необычный отель

Украинка создала детский сад и гостиницу для собак.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

– Были сложности с тем, чтобы найти подходящее помещение. Ну это должен быть дом без квартир, ведь собачки любят лаять. Они могут немножечко шуметь. Плюс обязательным условием было место для выгула, – рассказывает юрист Евгения, которая открыла отель для животных.

На открытие отеля ушло чуть больше $10 тыс. Отель работает только несколько недель. Впрочем, чтобы животное ночевала в гостинице, у нее должны быть обязательные документы.

Читайте: Пес "спас" полицейского, сделав массаж сердца

– У нас нет ограничения по породам, по окрасу или по половым признакам. Единственное, что важно – чтобы собачка была здорова. И чтобы у нее был ветеринарный действующий паспорт со всеми прививками, которые соответствуют возрасту. И чтобы она была не агрессивная, – отмечает Евгения.

Кроме отеля, здесь есть детский сад. То есть, чтобы ваш любимец не унывал дома один, когда вы на работе, его можно оставить играть с другими собаками. В случае форс-мажоров там есть ветеринару.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Петалума (штат Калифорния,США) самой уродливой собакой назвали английского бульдога по кличке Жа Жа.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Олексій Святогор
Догхантера Святогора выпустили из СИЗО
Обвисший язык и выступающие зубы: самая уродливая собака в мире
Умерла знаменитая горилла Коко, имевшая человеческий интеллект
Миші
В Индии мыши обгрызли в банкомате купюры на миллион
Поганий робот-собака
Спасает от одиночества и бьет током. В Китае создали уникального робота-собаку
Подкачанный или жирный? Кот-бодибилдер стал мемом из-за мускулатуры
В Германии из зоопарка убежали тигры и львы
Лев
На Тернопольщине лев травмировал подростка в зоопарке
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка