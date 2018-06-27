Пушистые постояльцы: украинка открыла необычный отель

Украинка создала детский сад и гостиницу для собак.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

– Были сложности с тем, чтобы найти подходящее помещение. Ну это должен быть дом без квартир, ведь собачки любят лаять. Они могут немножечко шуметь. Плюс обязательным условием было место для выгула, – рассказывает юрист Евгения, которая открыла отель для животных.

На открытие отеля ушло чуть больше $10 тыс. Отель работает только несколько недель. Впрочем, чтобы животное ночевала в гостинице, у нее должны быть обязательные документы.

– У нас нет ограничения по породам, по окрасу или по половым признакам. Единственное, что важно – чтобы собачка была здорова. И чтобы у нее был ветеринарный действующий паспорт со всеми прививками, которые соответствуют возрасту. И чтобы она была не агрессивная, – отмечает Евгения.

Кроме отеля, здесь есть детский сад. То есть, чтобы ваш любимец не унывал дома один, когда вы на работе, его можно оставить играть с другими собаками. В случае форс-мажоров там есть ветеринару.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Петалума (штат Калифорния,США) самой уродливой собакой назвали английского бульдога по кличке Жа Жа.