Реализация Минских соглашений зависит от Москвы – Волкер

Реализация Минских договоренностей и установление мира на востоке Украины зависят от решения Москвы.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что установление мира на Донбассе и реализация Минских договоренностей зависят от решения Москвы, передает УНИАН.



По словам Волкера, урегулировать конфликт на Донбассе возможно, однако это существенным образом начнется “с решения в пользу мира и выполнения Минских соглашений в Москве”.

Однако из-за того, что Россия перекладывает ответственность на Украину, прогресс не был достигнут.

– Один пример – это проведение местных выборов. Это требуется в соответствии с Минскими соглашениями, это важный шаг, который необходимо осуществить, и все же, как можно организовать местные выборы, когда нет свободы для движения людей, нет свободы безопасности, кандидаты не имеют возможности проводить избирательную кампанию… а миллион с половиной людей перемещены, и где нет в настоящее время собрания надлежащих списков избирателей? Это то, что необходимо сделать, но это возможно сделать только тогда, когда будет адекватная безопасность в регионе, – сказал Волкер.

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К слову, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня по итогам переговоров в Минске заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона сборки урожая.