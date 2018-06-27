Что изменится с 1 июля 2018: пенсии, медреформа, коммуналка

Изменения с 1 июля в Украине – это повышение пенсий и прожиточного минимума, а также старт второго этапа медицинской реформы.

Что изменится в Украине с 1 июля и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Социальная сфера

Монетизацию льгот на коммуналку хотят начать с 1 июля. Кабинет министров планирует запустить процесс монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2018 года.

После 1 июля повышенные пенсии получат более 813 тысяч украинцев. Будущее повышение в июле составит 4,5% от прожиточного минимума, также на 4,5% увеличат социальные стандарты в декабре. Например, сейчас украинские пенсионеры получают не меньше 1373 грн, в июле выплату увеличат до 1435 грн, то есть на 62 грн.

С 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум. С 1 июля прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 1777 грн.

Что с долларом

В следующем месяце аналитики не прогнозируют значительных колебаний курса доллара. Более того, по словам экспертов, в июле может наблюдаться небольшое укрепление гривны благодаря экспортным поступлениям, которые начнутся уже в следующем месяце, когда украинские аграрии начнут продавать зерновые.

Что в больницах и магазинах

С 1 июля полноценно стартует второй этап медицинской реформы в Украине. С 1 июля специалисты начнут получать деньги за предоставленные услуги.

Также с 1 июля вступит в силу новый перечень услуг первичной медицинской помощи и список бесплатных анализов, среди которых анализ на общий холестерин, глюкозу крови, общий анализ мочи, тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и беременность.

Читайте: Примет ли врач без декларации с 1 июля – ответ МОЗ

С 1 июля на новые принципы финансирования перейдут примерно 15-20% медучреждений первичной помощи.

С 1 июля в Украине вводят новую маркировку табачных изделий. Кабмин утвердил введение с 1 июля 2018 новых образцов акцизных марок для табачных изделий отечественного и импортного производства (кроме сигарет с фильтром и без фильтра, папирос).

Банки

С 1 июля банкам и финучреждениям упростили порядок проведения операций по обмену валют. Банки смогут оформлять квитанции о валютно-обменных операциях не только в бумажной форме, но и в электронном виде.

НБУ с 1 июля прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек с использованием правил округления общей суммы покупки для упрощения расчетов наличными.

В Украине с 1 июля заработает реестр должников банков. В список попадут клиенты, которые не вернули как минимум 372,3 тыс. грн. Они больше не смогут взять кредит ни в одном из банков.

НБУ с 1 июля установил “зеркальный” лимит для долгой и короткой валютной позиции на уровне 5%. Лимит общей длинной открытой валютной позиции банка повышается до 5% с 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции снижается до 5% с 8%.

Телекоммуникации

Сразу два украинских мобильных оператора lifecell и Vodafone с 1 июля расширяют мобильный интернет по технологии 4G в диапазоне 1800 МГц в Украине.

С 1 июля в отделениях Укрпочты можно будет расплачиваться картой. С 1 июля в отделениях Укрпочты появятся РОS-терминалы.

Мининфраструктуры утвердило повышение тарифов Укрпочты на подписку периодических печатных изданий на 24,7% с 1 июля и на 19,2% с 1 января 2019.

С 1 июля в Украине отключат аналоговое ТВ. В связи с решением Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации, на всей территории Украины аналоговое ТВ будет отключено.

Транспорт

МАУ с 1 июля сокращает условия программы лояльности. Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 1 июля 2018 отменяет возможность перевозки сверхнормативного багажа для участников программы лояльности Panorama Club уровня Classic.

Киев

Уже с 14 июля стоимость проезда возрастет до 8 грн в троллейбусе, автобусе, трамвае, фуникулере и метро столицы (сейчас стоимость поездки в наземном транспорте составляет 4 грн, а в метро – 5 грн).

В июле киевлянам придется больше платить за холодную воду. В сумме услуги водоснабжения и водоотведения подорожают на 20%: с 15,48 грн до 18,51 грн за кубометр.

К слову, читайте также о том, что изменилось в Украине с 1 июня 2018 года.