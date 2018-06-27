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Скандальный закон об Институте нацпамяти: сейм Польши внес изменения

Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти. В нем отменили статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов.

Об этом сообщает TVN24.

За изменения проголосовали 388 депутатов, против – 25.

Проект изменений в закон был внесен премьером Польши Матеушем Моравецким в Сейм в среду утром и предусматривал отмену двух статей обновленного в январе закона: статьи, предусматривающей уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений Третьего рейха и статьи, распространяющие такую ​​ответственность даже на иностранцев.

Стоит отметить, что в удаленных статьях речь идет только о “публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха”. Упоминание о “преступлениях украинских националистов” остается, как и ответственность за это.

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Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу закон об институте национальной памяти, который расширяет полномочия учреждения в деле расследования преступлений, совершенных против польского народа “.

ФОТО: Dreamstime.com

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