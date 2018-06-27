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В центре Киева ограничат движение: где и когда

С вечера 27 июня в центре Киева перекроют движение транспорта.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

В среду, 27 июня, с 19.30 до 22.00 будет запрещено движение транспортных средств (кроме общественного).

С 1 июля с 20.00 до 24.00 – запрещено движение всех видов транспортных средств по Владимирскому проезду: от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской. Также движение ограничат и по улице Владимирской: от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской.

Будет перекрыто движение по ул. Крещатик. 28 июня с 8.00 до 22.00, 29-30 июня с 19.00 до 22.00, 1 июля – с 10.00 до 20.00.

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К слову, ранее мы писали, куда пойти в Киеве на День Конституции.

ФОТО: Dreamstime.com

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