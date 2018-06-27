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В Измаиле ввели карантин из-за африканской чумы

В Измаиле Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В городе ввели карантин.

Свиня

Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Абрамченко.

– 24 июня в одном из частных домохозяйств города зафиксирован случай вспышки африканской чумы свиней. В связи с этим городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в 15 часов принято решение о введении в Измаиле карантина, – написал он.

В рамках карантинных мер предполагается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне. Хозяевам животных возместят убытки.

Кроме того, реализация в Измаиле свинины, баранины, говядины и мяса птицы будет разрешена только при наличии соответствующих документов, подтверждающих происхождение мяса на территории вне зоны карантина и факт забоя на сертифицированном предприятии.

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Также на время карантина на территории города и района выставлены посты для недопущения вывоза и ввоза свиней, а также мяса и мясопродуктов без соответствующих сопроводительных документов.

Сейчас вспышка африканской чумы зафиксирована также в трех селах Измаильского района – Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе.

Ранее мы писали о том, как изменились цены на продукты в мае и что подорожало больше всего.

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