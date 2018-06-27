Выборы президента Украины. Кого хотят видеть избиратели на посту номер один

Перед началом гонки перед выборами президента Украины, социологи узнали предпочтения избирателей. Факты ICTV собрали информацию о том, что беспокоит украинцев и за кого они готовы отдать голоса на выборах 2019.

Выборы президента Украины стали поводом для изучения настроения укранцев. Опрос провела социологическая группа Рейтинг. В средине июня специалисты провели анкетирование среди 2500 совершеннолетних соотечественников по репрезентативной выборке во всех регионах.

То есть пропорционально возрасному и половому факторам всего населения Украины.

Проблемы в стране

В общем, украинцы недовольны положением дел в стране. Целых 76% считают, что дела двинуться в неправильном направлении.

Интересно, что приблизительно равное количество опрошенных в сложившейся в стране ситуации винит беглого экс-президента Януковича и нынешнюю власть.

В то же время себя винить в сложившейся ситуации украинцы не торопятся. Лиш 9% считают виноватыми общество в том, что происходит.

Среди основних проблем опрошеных больше всего беспокоят:

Война на Востоке

Взятки и коррупция во власти

Безработица

Низкий уровень зарплат и пенсий

Недостаточный уровень соцзащиты

Личные проблемы

Главными среди личных проблем украинцев остаються социальные.

Это цены, тарифы и уровень зарплат.

Проблемы в стране и личные наши соотечественники разделяют. Есть разница по регионам. Чем ближе к востоку, тем больше людей считает войну личной бедой. В тоже время таких людей немало на западе.

А коррупция, при том, что по мнению опрошенных носит общенациональный масштаб, стала близкой проблемой лишь для 15-16%.

Президент и партии

Сразу уточним, что данные взяты по ответам респондентов, которые точно определились с выбором при условии, что голосование проходило бы в ближайшее воскресенье. Для более полной картины мы собрали данные из разных опросов.

По данным группы Рейтинг пока что лидером является Юлия Тимошенко. За ней следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко. Почти 9,5% тех, кто определился с выбором, хотят видеть президентом комика и шоу-мена Владимира Зеленского.

Действующий президент Петр Порошенко оказался на пятом месте в компании Святослава Вакарчука и Олега Ляшко.

Несколько иные данные показывает фонд Демократические инициативы. Там явных лидеров среди кандидатов на президентский пост не выделяют.

Относительную поддержку среди респондентов, которые планируют принять участие в выборах, имеет Юлия Тимошенко – 13,3% избирателей. Далее идут Анатолий Гриценко – 9,4%, Юрий Бойко – 8,4%, Петр Порошенко – 7,6% и Олег Ляшко – 7,4%.

Киевский международный институт социологии первое место так же отдает женщине. Если бы выборы Президента Украины проходили в середине июня 2018 года, в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты, а именно 19,5%, получила бы Тимошенко. Далее идут – Анатолий Гриценко (12,6%), Олег Ляшко (10,7%), Юрий Бойко (10,2%) иПетр Порошенко (8,5%).

По-другому список лидеров выглядит у компании SOCIS. На первом месте Юлия Тимошенко, у которой 9,3% сторонников. За ней с отрывом менее чем в процент (8,4%) следует Петр Порошенко. Далее: Святослав Вакарчук – 7,3%, Анатолий Гриценко – 7% и Владимир Зеленский – 6,6%.

Каким бы не был итог выборов, от следующего главы украинцы ждут решения вопросов мира на Донбассе. Остальные требования отзеркаливают проблемы, описанные респондентами.

Это повышение соцстандартов, борьба с коррупцией и безработицей. Также он должен поддерживать проевропейские устремления украинцев. Вступление в ЕС поддерживает 51% опрошенных. Вступление в НАТО – 44%.

Парламент

Рейтинг политсил соотносится с президентским.

Результаты опроса, проведенного Демократическими инициативами, отличаются. Голосов тех, кто пойдет на выборы, больше всего, как и по данным Рейтинга, получили бы Батькивщина (12,6%) и Гражданская позиция (10,7%). А дальше уже идут другие участники – Оппозиционный блок, имеющий 8,5%, партия За Життя (8,1%), Радикальная Партия (7,9%), БПП Солидарность (7,8%). Вероятно, преодолевают избирательный барьер также Самопомич (5,1%) и недавно зарегистрированная партия Слуга народа (5,0%).

Похожие места, и еще одного артиста в рейтинге демонстрирует Киевский международный институт социологии. 19,5% голосов отдали опрошенные Батькивщине. Далее по уровню поддержки идут Гражданская позиция (14,4%), Оппозиционный блок (10,5%), За Життя (10,3%), Радикальная партия (9,7%), БПП Солидарность (7,3% ), Блок Святослава Вакарчука (6,2%), отметим, что сам певец заявил, что баллотироваться в президенты не собирается, и Слуга народа (5,2%).

Компания SOCIS подсчитала, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, первое место заняла бы Батькивщина- 9,7% голосов. 8,8% получила бы БПП Солидарность. Почти одинаковое количество опрошенных предпочли новую партию Слуга народа (7,2%) и Гражданскую позицию (6,9%). Оппозиционный блок получил 5,5%, а Радикальная партия – 5%.

Особенности выбора

Свой выбор украинцы делают, полагаясь на телевизор. Именно оттуда большинство черпает информацию о политиках. Целых 70% получают информацию со СМИ.

Только 14% знают полную программу кандидатов.

На втором месте идет сарафанное радио. От знакомых о программах и планах кандидатов на президентское кресло узнает 35% опрошеных. Половина избирателей призналась, что частично хоть раз знакомилась с программой политиков.

Что может повлиять на ситуацию

Рассчитывать, что число тех, кто не определился с выбором (в среднем 15-20% в каждом регионе), изменит картину – не следует, говорят социологи.

– Как правило, это люди, которые и так не собираются идти на выборы. А другая часть разделится пропорционально между участниками выборов, – отмечает Алексей Антипович, руководитель социологической группы.

Кто может повлиять на распределение сил, так это сами кандидаты.

Точнее те из рейтинга, которые решат не участвовать в гонке. Тогда голоса их симпатиков разделятся между другими конкурентами и таким образом могут изменить картину.

Может показаться, что только сами политики влияют на итоги президентской кампании. Хотя сейчас две трети опрошенных украинцев считают, что будущие выборы пройдут нечестно, картина не столь драматична.

Политики действительно могут повлиять на итог выборов. Очень хотелось бы, чтобы они это делали с помощью своих поступков (речь не о концертах в районных ДК и пресловутой гречке), и программных положений.

Фото: униан, dreamstime

Яна Семенюк