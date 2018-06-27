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Wizz Air открывает 4 новых авиарейса из Украины

Авиакомпания Wizz Air заявила об открытии 4 новых рейсов из Украины.

Wizz Air

Лоукостер Wizz Air заявил, что открывает 3 новых направления из Киева и 1 из Харькова, а также увеличивает частоту 7 популярных рейсов, сообщает пресс-служба международного аэропорта Киев.

Из Киева откроются маршруты в Лиссабон, Таллин и Берлин, из Харькова – в Катовице.

Стоимость полета в Лиссабон составит 110 евро, в Таллин – 50 евро, в Берлин – 40 евро, а в Катовице можно будет полететь за 15 евро.

Благодаря тому, что компания разместила в Киеве третий самолет также увеличится частота полетов по 7 популярным направлениям, добавив 24 перелета в неделю.

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К слову, венгерский лоукостер Wizz Air запретил бесплатно брать с собой ручную кладь в салон самолета.

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