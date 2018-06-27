Призывали к беспорядкам на День Конституции. СБУ задержала двух провокаторов

Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух жителей Днепропетровщины, которые в запрещенных российских социальных сетях провоцировали пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.
Сотрудники СБУ установили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона.
В течение последнего месяца основные “усилия” злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины.
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– Среди материалов также обнаружены “обвинения” подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и ложные “справки” сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных Сил Украины.
Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственному изменению конституционного строя нашего государства, – говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли компьютерное оборудование, использовавшееся для распространения антиукраинских материалов.
У агитаторов также обнаружили инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и сайтов.
Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.
Недавно сотрудники СБУ задержали женщину, которая заложила взрывчатку под памятный знак УПА по заказу российских спецслужб.
Фото, видео: СБУ