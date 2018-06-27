Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух жителей Днепропетровщины, которые в запрещенных российских социальных сетях провоцировали пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.

Сотрудники СБУ установили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона.

В течение последнего месяца основные “усилия” злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины.

– Среди материалов также обнаружены “обвинения” подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и ложные “справки” сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных Сил Украины. Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственному изменению конституционного строя нашего государства, – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли компьютерное оборудование, использовавшееся для распространения антиукраинских материалов.

У агитаторов также обнаружили инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и сайтов.



Фото: СБУ

Фото: СБУ Фото: СБУ Призывали к беспорядкам на День Конституции. СБУ задержала двух провокаторов / 3 фотографии

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Фото, видео: СБУ