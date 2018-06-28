Боевики обстреляли позиции украинских военных: двое наших бойцов погибли

В четверг в результате боевых действий в районе населенного пункта Южное погибли два украинских военных.

– В 8.30 утра боевики открыли огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Через мгновение дежурные огневые средства уже открыли огонь по противнику. Как оказалось, под прикрытием огня вплотную к городу подошла группа боевиков. На окраине Южного произошел бой, который длился почти полчаса, – сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе боя был тяжело ранен бойца резервной группы. Командир взвода бросился его спасать, но был убит вражеским снайпером. Вскоре умер также и боец, который был ранен.

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– В связи с ситуацией, сложившейся в этом районе, командование Объединенных сил приняло действенные меры огневого воздействия на оккупантов. По состоянию на 14.40 ситуация вокруг Южного была стабилизирована. По предварительным данным разведки в районе Южного враг понес потери 5 убитыми и 8 ранеными, – отметили в пресс-центре ООС.

Напомним, вчера Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня по итогам переговоров в Минске заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона уборки урожая.

Фото: ООС.