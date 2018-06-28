Денисову снова не пускают к Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова до сих пор не может попасть в колонию Белый медведь (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ), чтобы посетить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

– Уполномоченный РФ Татьяна Москалькова появилась тут полчаса назад. Кортеж проехал мимо меня, хотя она прекрасно меня видела, – сообщила Денисова.

Украинский омбудсмен назвала такое поведение демонстративным:

– Такое демонстративное поведение вызывает один вопрос – как она собирается выполнять договоренности президентов, не говоря уже про реализацию гарантий о моем безусловном беспрепятственном посещении украинских политзаключенных, предоставленных мне президентом РФ?.

Денисова отметила, что обращения к дежурному колонии, попытки передать заявление о посещении Сенцова безуспешны.

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Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе администрации президента РФ из-за нереализованных гарантии, данных ей Владимиром Путиным.

ФОТО: Людмила Денисова