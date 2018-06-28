Сутки работы и 6000 правок. Как принималась Конституция Украины

22 года назад был принят главный документ страны – Конституция Украины. О том, почему один из самых демократичных паспортов государства никак не заработает на полную силу, Факты ICTV узнали у одного из авторов документа, депутата ВР Украины второго созыва, Виктора Мусияки.
Конституция Украины должна была быть создана в течение года. 8 июня 1995 президент Леонид Кучма подписал указ, который давал Раде год на работу.
Иначе – гарант был вправе провести референдум о принятии Конституции.
Работать над главным документом страны депутаты начали в апреле 1996 года. То есть на работу у них оставалось только три месяца.
В каких условиях его готовили, рассказывает участник тех событий, представитель президента в парламенте в 1996 году Виктор Мусияка.
Сегодня, он, как и сама Конституция, отмечает день рождения.
– В каких условиях приходилось работать рабочей группе?
Работа была очень интенсивной. Межрегиональная внефракционная депутатская группа начала работать 4 апреля 1996 года. Заседали на третьем этаже в парламенте.
В основном, работа длилась с 9 часов утра и допоздна. Очень интенсивно работали. Тогда еще праздники отмечали. Смотрели в окно на демонстрации 1 и 9 мая.
Группа работала, когда левые не хотели участвовать в ее деятельности. Она была не официальной.
Так продолжалось, пока на наше заседание не пришел Мороз (Александр Мороз в то время занимал пост председателя ВР, – ред.). Это было вечером 4 или 5 мая накануне рассмотрения раздела о реформировании парламента.
Он посидел, послушал, и после этого нам принесли чай и бутерброды. А до этого мы сами себе все носили.Читайте: День Конституции 2018: куда пойти в Киеве Знаете ли вы Конституцию Украины - ТЕСТ Евроинтеграция Украины должна быть в Конституции – Порошенко
С того времени мы приняли решение об официальном создании комиссии и начали нормально работать. Нам предоставили право главной комиссии по доработке проекта Конституции.
– Предпринимали ли попытки коммунисты повлиять на будущую Конституцию?
Когда левые присоединились, пытались нас заставить заново начать работу. Так они хотели протолкнуть свои интересы и сохранить старую Конституцию 1978 года.
6000 тысяч правок перелопатила наша комиссия.
И все это буквально за месяц, потому что 8 июня истекал срок действия договора, подписанного президентом. Его условием было создание Конституции в течении года с момента подписания (8 июня 1995 года, – ред.).
– Какие пункты у нардепов вызвали самые большие дискуссии?
Вопрос о государственных символах принимали часа 3
Вопрос о языке, флаге, про гимн, право собственности, статус Крыма, некоторые вопросы по местному управлению – они во время голосования отобрали больше всего времени.
– Были ли попытки сорвать заседание?
Конечно. Вначале была информация, что нам свет отключат, чтобы мы не могли голосовать и работать. Потом где-то в 3 часа ночи было объявлено о выездном заседании Кабмина в Черкассах.
У нас в то время министры были и депутатами. То есть это означало отток голосов. При этом каждый мандат имел значение, потому что у нас 180 депутатов были левыми.
И если социалисты и селяне уже настроены были голосовать, то оставшиеся 125 человек были коммунистами. Нужно было за каждую статью получать минимум по 300 голосов. И за каждую статью голосовали отдельно.
Было еще около 2000 депутатских предложений. И кто настаивал на принятии своего предложения – выступал с ним. И по каждому предложению шло голосование. Поэтому 300 голосов не так просто было набрать.
Самое длительное заседание Рады длилось сутки. За 24 часа депутаты все-таки приняли новую Конституцию Украины.
Однако, чтобы документ начал эффективно работать, необходимо было принять еще пакет законов. Некоторые из них не написаны до сих пор.
Это, а также попытки каждого нового президента или созыва депутатов изменить Конституцию, и мешают работе главного документа страны, говорит Виктор Мусияка.
Всегда изменения пытались вносить под себя все президенты, которые были. Проблема в том, что ничего не соблюдается. К Конституционным положениям относятся необязательно во время принятия законов. Самая главная проблема, что Конституция сама по себе, а политический процессы сами по себе.
Тем не менее, не смотря на то, что безоблачным жизненный путь украинской Конституции назвать нельзя, ее соавтор считает документ самодостаточным и не требующим изменений.
И каждый год 28 июня Виктор Мусияка считает двойным праздником – своим днем рождения и датой начала жизни украинской Конституции.
Фото: главком, pinsdaddy, униан, ДАЗО, dreamstime
Яна Семенюк