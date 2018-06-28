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Сутки работы и 6000 правок. Как принималась Конституция Украины

22 года назад был принят главный документ страны – Конституция Украины. О том, почему один из самых демократичных паспортов государства никак не заработает на полную силу, Факты ICTV узнали у одного из авторов документа, депутата ВР Украины второго созыва, Виктора Мусияки.

День Конституції України

 

Конституция Украины должна была быть создана в течение года. 8 июня 1995 президент Леонид Кучма подписал указ, который давал Раде год на работу.

Иначе – гарант был вправе провести референдум о принятии Конституции.

Работать над главным документом страны депутаты начали в апреле 1996 года. То есть на работу у них оставалось только три месяца.

В каких условиях его готовили, рассказывает участник тех событий, представитель президента в парламенте в 1996 году Виктор Мусияка.

Сегодня, он, как и сама Конституция, отмечает день рождения.

В каких условиях приходилось работать рабочей группе?

Работа была очень интенсивной.  Межрегиональная внефракционная депутатская группа начала работать 4 апреля 1996 года. Заседали на третьем этаже в парламенте.

В основном, работа длилась с 9 часов утра и допоздна. Очень интенсивно работали. Тогда еще праздники отмечали. Смотрели в окно на демонстрации 1 и 9 мая.

Группа работала, когда левые не хотели участвовать в ее деятельности. Она была не официальной.

Так продолжалось, пока на наше заседание не пришел Мороз (Александр Мороз в то время занимал пост председателя ВР, – ред.). Это было вечером 4 или 5 мая накануне рассмотрения раздела о реформировании парламента.

Он посидел, послушал, и после этого нам принесли чай и бутерброды. А до этого мы сами себе все носили.

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С того времени мы приняли решение об официальном создании комиссии и начали нормально работать. Нам предоставили право главной комиссии по доработке проекта Конституции.

Предпринимали ли попытки коммунисты повлиять на будущую Конституцию?

Когда левые присоединились, пытались нас заставить заново начать работу. Так они хотели протолкнуть свои интересы и сохранить старую Конституцию 1978 года.

6000 тысяч правок перелопатила наша комиссия.

И все это буквально за месяц, потому что 8 июня истекал срок действия договора, подписанного президентом. Его условием было создание Конституции в течении года с момента подписания (8 июня 1995 года, – ред.).

Какие пункты у нардепов вызвали самые большие дискуссии?

Вопрос о государственных символах принимали часа 3

Вопрос о языке, флаге, про гимн, право собственности, статус Крыма, некоторые вопросы по местному управлению – они во время голосования отобрали больше всего времени.

Были ли попытки сорвать заседание?

Конечно. Вначале была информация, что нам свет отключат, чтобы мы не могли голосовать и работать. Потом где-то в 3 часа ночи было объявлено о выездном заседании Кабмина в Черкассах.

У нас в то время министры были и депутатами.  То есть это означало отток голосов. При этом каждый мандат имел значение, потому что у нас 180 депутатов были левыми.

И если социалисты и селяне уже настроены были голосовать, то оставшиеся 125 человек были коммунистами. Нужно было за каждую статью получать минимум по 300 голосов. И за каждую статью голосовали отдельно.

Было еще около 2000 депутатских предложений. И кто настаивал на принятии своего предложения – выступал с ним. И по каждому предложению шло голосование. Поэтому 300 голосов не так просто было набрать.

Самое длительное заседание Рады длилось сутки. За 24 часа депутаты все-таки приняли новую Конституцию Украины.

Однако, чтобы документ начал эффективно работать, необходимо было принять еще пакет законов. Некоторые из них не написаны до сих пор.

Это, а также попытки каждого нового президента или созыва депутатов изменить Конституцию, и мешают работе главного документа страны, говорит Виктор Мусияка.

Всегда изменения пытались вносить под себя все президенты, которые были. Проблема в том, что ничего не соблюдается. К Конституционным положениям относятся необязательно во время принятия законов. Самая главная проблема, что Конституция сама по себе, а политический процессы сами по себе.

Тем не менее, не смотря на то, что безоблачным жизненный путь украинской Конституции назвать нельзя, ее соавтор считает документ самодостаточным и не требующим изменений.

И каждый год 28 июня Виктор Мусияка считает двойным праздником – своим днем рождения и датой начала жизни украинской Конституции.

Фото: главком, pinsdaddy, униан, ДАЗО, dreamstime

Яна Семенюк

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