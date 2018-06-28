Сутки работы и 6000 правок. Как принималась Конституция Украины

22 года назад был принят главный документ страны – Конституция Украины. О том, почему один из самых демократичных паспортов государства никак не заработает на полную силу, Факты ICTV узнали у одного из авторов документа, депутата ВР Украины второго созыва, Виктора Мусияки.

Конституция Украины должна была быть создана в течение года. 8 июня 1995 президент Леонид Кучма подписал указ, который давал Раде год на работу.

Иначе – гарант был вправе провести референдум о принятии Конституции.

Работать над главным документом страны депутаты начали в апреле 1996 года. То есть на работу у них оставалось только три месяца.

В каких условиях его готовили, рассказывает участник тех событий, представитель президента в парламенте в 1996 году Виктор Мусияка.

Сегодня, он, как и сама Конституция, отмечает день рождения.

– В каких условиях приходилось работать рабочей группе?

Работа была очень интенсивной. Межрегиональная внефракционная депутатская группа начала работать 4 апреля 1996 года. Заседали на третьем этаже в парламенте.

В основном, работа длилась с 9 часов утра и допоздна. Очень интенсивно работали. Тогда еще праздники отмечали. Смотрели в окно на демонстрации 1 и 9 мая.

Группа работала, когда левые не хотели участвовать в ее деятельности. Она была не официальной.

Так продолжалось, пока на наше заседание не пришел Мороз (Александр Мороз в то время занимал пост председателя ВР, – ред.). Это было вечером 4 или 5 мая накануне рассмотрения раздела о реформировании парламента.

Он посидел, послушал, и после этого нам принесли чай и бутерброды. А до этого мы сами себе все носили.

С того времени мы приняли решение об официальном создании комиссии и начали нормально работать. Нам предоставили право главной комиссии по доработке проекта Конституции.

– Предпринимали ли попытки коммунисты повлиять на будущую Конституцию?

Когда левые присоединились, пытались нас заставить заново начать работу. Так они хотели протолкнуть свои интересы и сохранить старую Конституцию 1978 года.

6000 тысяч правок перелопатила наша комиссия.

И все это буквально за месяц, потому что 8 июня истекал срок действия договора, подписанного президентом. Его условием было создание Конституции в течении года с момента подписания (8 июня 1995 года, – ред.).

– Какие пункты у нардепов вызвали самые большие дискуссии?

Вопрос о государственных символах принимали часа 3

Вопрос о языке, флаге, про гимн, право собственности, статус Крыма, некоторые вопросы по местному управлению – они во время голосования отобрали больше всего времени.

– Были ли попытки сорвать заседание?

Конечно. Вначале была информация, что нам свет отключат, чтобы мы не могли голосовать и работать. Потом где-то в 3 часа ночи было объявлено о выездном заседании Кабмина в Черкассах.

У нас в то время министры были и депутатами. То есть это означало отток голосов. При этом каждый мандат имел значение, потому что у нас 180 депутатов были левыми.

И если социалисты и селяне уже настроены были голосовать, то оставшиеся 125 человек были коммунистами. Нужно было за каждую статью получать минимум по 300 голосов. И за каждую статью голосовали отдельно.

Было еще около 2000 депутатских предложений. И кто настаивал на принятии своего предложения – выступал с ним. И по каждому предложению шло голосование. Поэтому 300 голосов не так просто было набрать.

Самое длительное заседание Рады длилось сутки. За 24 часа депутаты все-таки приняли новую Конституцию Украины.

Однако, чтобы документ начал эффективно работать, необходимо было принять еще пакет законов. Некоторые из них не написаны до сих пор.

Это, а также попытки каждого нового президента или созыва депутатов изменить Конституцию, и мешают работе главного документа страны, говорит Виктор Мусияка.

Всегда изменения пытались вносить под себя все президенты, которые были. Проблема в том, что ничего не соблюдается. К Конституционным положениям относятся необязательно во время принятия законов. Самая главная проблема, что Конституция сама по себе, а политический процессы сами по себе.

Тем не менее, не смотря на то, что безоблачным жизненный путь украинской Конституции назвать нельзя, ее соавтор считает документ самодостаточным и не требующим изменений.

И каждый год 28 июня Виктор Мусияка считает двойным праздником – своим днем рождения и датой начала жизни украинской Конституции.

Фото: главком, pinsdaddy, униан, ДАЗО, dreamstime

Яна Семенюк