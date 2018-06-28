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ДТП в Харькове: Зайцеву заметили на улицах города

Подозреваемую в масштабном ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву, которая находится под арестом в СИЗО, заметили на улицах Харькова.

Зайцеву вывозили на обследование в клинику, заявила пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Дубовик, пишет местный ресурс Gx.

По ее словам, Зайцева 26 июня в сопровождении конвоя посетила больницу.

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– Когда дело уже находится в суде, обвиняемая числится за судебным органом и все вопросы о посещениях и транспортировках на обследование решает исключительно суд, – объяснила Дубовик.

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ДТП в Харькове: Зайцеву заметили на улицах города / 2 фотографии

Напомним, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus влетел в толпу. В результате ДТП погибли 6 человек.

Фото: Gx.

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