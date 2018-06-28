Готовьте зонтики! Подробный прогноз погоды на июль

Начало июля в Украине отметится дождливой погодой, при этом на протяжении почти всего месяца в стране удержится жара.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает Обозреватель.

Повышаться температура начнет уже в конце июня — начиная с 27 числа.

Так, согласно прогнозу, с 26 по 28 июня температура будет достигать +31 градуса, однако в первую неделю июля погода уже не будет такой теплой.

Дневная температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов, а ночью будет опускаться до 15-18 тепла.

По словам Горбаня, с 2 по 5 июля, ожидается дождливый циклон, а возврат июньского тепла можно будет ожидать лишь 9 июля, однако продлится жара вплоть до 22 июля.

В этот период лишь иногда могут быть незначительные осадки (с 11 по 13 и с 19 по 22 июля).

– С 23 по 26 июля ожидается снижение температуры до комфортных 24-27 градусов, а в конце месяца — с 27 по 31 июля — в Украину придет “хорошая жара” в пределах 29-33 градусов, — рассказал Горбань.

Только с 26 по 28 июля местами ожидаются дожди с небольшим понижением температуры, добавил синоптик.

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