Конституция Украины 2018 – полный текст

Украина празднует День принятия важнейшего документа страны ежегодно 28 июня. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада полностью подготовила Конституцию независимой Украины.

Конституция Украины официально закрепила право нашей страны считаться независимым суверенным государством.

Не знание законов не избавляет от ответственности.

Этот документ обладает высшей юридической силой, поэтому все принимаемые законы должны соответствовать ему. С его принятием украинцы получили возможность отстаивать свои права гражданина, а наша страна повысила авторитет на международной арене.

Каждый гражданин должен чтить и знать Основной документ государства. Поэтому Факты ICTV подают полный текст Конституции Украины.

Статья 68. Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

Читайте: Призывали к беспорядкам на День Конституции. СБУ задержала двух провокаторов

Напомним, ранее Факты ICTV делали ТЕСТ, который покажет, знаете ли Вы Конституцию Украины.