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Конституция Украины появилась на улицах Донецка

Ко Дню Конституции Украины в оккупированном Донецке появились листовки с цитированием главного закона государства.

Об этом в Twitter сообщил активист и бывший боец батальона Артемовск Виталий Овчаренко.

По его словам, листовки появились у автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, 40, на углу бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также Ильича и Ульяновой.

Читайте: Знаете ли вы Конституцию Украины – ТЕСТ

– Дончане напоминают российским оккупантам что # ДонецькЦеУкраїна, – написал Овчаренко и опубликовал фото открыток.

Напомним, 28 июня Украина празднует День Конституции. Факты ICTV решили вспомнить, как менялся Основной закон Украины на протяжении 22-х лет.

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