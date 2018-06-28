Конституция Украины появилась на улицах Донецка

Ко Дню Конституции Украины в оккупированном Донецке появились листовки с цитированием главного закона государства.
Об этом в Twitter сообщил активист и бывший боец батальона Артемовск Виталий Овчаренко.
По его словам, листовки появились у автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, 40, на углу бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также Ильича и Ульяновой.
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– Дончане напоминают российским оккупантам что # ДонецькЦеУкраїна, – написал Овчаренко и опубликовал фото открыток.
Напомним, 28 июня Украина празднует День Конституции. Факты ICTV решили вспомнить, как менялся Основной закон Украины на протяжении 22-х лет.
Фото: Vitalii Ovcharenko
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