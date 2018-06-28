ПАСЕ призвала РФ без промедления освободить всех украинских политзаключенных

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает власти РФ без промедления освободить всех заключенных украинцев в оккупированном Крыму, в Донецкой и Луганской областях и на территории России.

Соответствующую резолюцию поддержали 77 парламентариев, воздержались 15, передает УНИАН.

В частности, Ассамблея призывает Российскую Федерацию “без промедления освободить всех украинцев, заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму, по политически мотивированным обвинениям, и прилагать все усилия, чтобы ускорить освобождение украинских граждан, которых содержат под стражей на той территории Донбасса, которая находится под эффективным контролем России”.

В то же время в резолюции отмечается, что Россия должна обеспечить соблюдение прав человека находящихся под стражей украинцев до момента их освобождения и, в частности “соблюдать запрет на применение пыток, бесчеловечного обращения или обращения, унижающего человеческое достоинство, либо наказания, и обеспечить право на доступ к необходимой медицинской помощи с целью, чтобы здоровье и благополучие были надлежащим образом защищены”.

Кроме того, высказывается призыв “воздержаться от принудительного кормления украинского режиссера Олега Сенцова или других пленников и использовать только медицинскую помощь для сохранения его и их жизней со строгим соблюдением Конвенции по предотвращению пыток”.

Вместе с тем ПАСЕ призывает РФ позволить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей. Также Ассамблея призвала РФ разрешить украинским чиновникам, в том числе Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека посещать украинских пленников.

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Напомним, что украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных – в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 45 дней, к Романк Сущенко, Николаю Карпюку.

В связи с этим она обратилась в письме к главе администрации президента РФ.