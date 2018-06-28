Война на Донбассе: много погибших и раненных

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий трое украинских военных погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Луганское направление

Неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие.

Донецкое направление

Боевики активизировали боевые действия и применяли по позициям ВСУ преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксировано огонь из вооружения БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

Мариупольское направление

Наибольшему количеству обстрелов подверглись защитники мариупольского направления. Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино.

В результате обстрела Зализного пострадали два гражданских лица.

Примечательно, по данным разведки, за прошедшие сутки 10 боевиков были ликвидированы и 7 – ранены.

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Напомним, вчера Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня по итогам переговоров в Минске заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона уборки урожая.