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Кольченко просит о встрече с украинским консулом и омбудсменом

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, пребывающий в колонии в Челябинской области, написал заявления о встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и украинским консулом в Екатеринбурге Георгием Закраевским.

Олександр Кольченко

Об этом говорится в письме, которое со слов Александра Кольченко записали адвокаты Уральской правозащитной группы во время посещения.

– Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника НК-6 Тордова Д. М. о встрече с консулом Украины в г. Екатеринбурге Закраевским Г. и уполномоченным по правам человека Украины Денисовой Л., которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии, – сообщается в письме, датированным 26 июня.

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По словам Кольченко, на момент написания письма он продолжает находиться в медчасти, где его кормят под наблюдением врачей, а после каждого приема пищи проверяют вес, давление, температуру и пульс.

– Мой сегодняшний вес 63 килограмма. Чувствую себя хорошо, – отметил политзаключенный.

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Кольченко просит о встрече с украинским консулом и омбудсменом / 2 фотографии

Напомним, Александр Кольченко объявил голодовку 31 мая. Однако из-за ухудшения состояния здоровья был вынужден его прервать 7 июня.

За время голодовки вес Кольченко снизился до 54 кг.

Фото: Tatiana Shchur

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