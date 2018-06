Куда пойти в июле в Киеве: топ-10 лучших мероприятий

Июнь уже успел отличиться многими интересными событиями, но лето 2018 набирает обороты, и в июле столичную публику ждет немало яркого и незабываемого.

В этом месяце киевлян ждут лучшие фестивали мировых исполнителей, которых многие меломаны даже и не надеялись услышать. Впервые в Киев приедут Massive Attack, Gorillaz и Kaleo.

Кроме того, в июле пройдет самый крупный фестиваль Atlas Weekend. В Киев вернутся всеми любимые Placebo, LP и The Chemical Brothers.

Также в этом месяце можно пойти на рэп-концерт La Coka Nostra и узнать наконец-то, что такое настоящая “старая школа”.

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий июля.

ВДНХ

4-8 июля, 14.00

Стоимость: 1500 – 5000 грн.

В прошлом году Atlas Weekend стал настоящим местом паломничества поклонников качественной музыки и ценителей душевного отдыха. За 5 дней фестиваля на 8 сцен выходили 200 участников, среди которых были топовые артисты Украины и настоящие легенды мирового уровня: The Prodigy, RÖYKSOPP, Kasabian, Nothing but Thieves, Alex Clare, Джон Newman Three Days Grace, Бумбокс, The Hardkiss, Monatik, Brainstorm, Noize MC и многие другие.

В этом году на фестивале заявлены Martin Garrix, Placebo, LP, The Chemical Brothers и много других исполнителей с мировыми именами.

Если вы пока не знаете кого слушать, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о хедлайнерах на сценах Atlas Weekend 2018.

Джаз на Пляжі — Nat King Cole & Nina Simone

Фото: marcoconcert.com

ЮБК

5 июля, 20.00

Стоимость: 400 грн.

Благодаря ему темнокожие артисты впервые смогли занять достойное место в музыкальном мире. Ее называли Мартином Лютером в юбке по борьбе с расовой дискриминацией.

В этот вечер в программе хиты Нэта Кинг Коула и легендарной Нины Симон в исполнении молодых и талантливых звезд украинского джаза – Old Fashioned Band:

Аняаня Удонгво (Anyanya Udongwo), Кем Эти (KamiOne) – вокал

Павел Игнатьев – фортепиано

Андрей Чмут – саксофон

Джордж Ивага (George Iweze) – бас

Тебе Фантонаде (Tobi Fatonade) – барабаны

Опера під зоряним небом

Фото: life.bodo.ua

Планетарий

6 и 27 июля, 19.30

Стоимость: 200-400 грн

Космос необъятен, непостижим и безграничен. Для того чтобы прикоснуться и почувствовать его глубинную сущность, одного способа восприятия точно будет мало. Именно поэтому совместный проект Киевского планетария и коллектива Eclectic Sound Orchestra своим удачным сочетанием ярких звездных проекций на куполе и шедевров мировой оперы дарит возможность увидеть и услышать величественные межпланетные просторы, на время действа оторвавшись от земли для незабыаемого путешествия.

Soul Jazz from Texas: LEE MAYS

Фото: kiev.karabas.com

Caribbean Club

6 июля, 20.00

Стоимость: 120-400 грн

Известный американский композитор, вокалист и музыкант Ли Мейс едет в Киев с концертом, который непременно станет большим удовольствием для столичных ценителей джаза.

Как заявляет сам Мейс, его произведения — это способ общения с самой разнообразной публикой, что ставит главную цель донести до слушателей информацию о высоких духовных ценностях и потребностях человеческой души. На сцене Caribbean Club музыкант выйдет в сопровождении команды украинских исполнителей.

La Coka Nostra

Фото: hiphop4real.com

Зеленый Театр

19 июля, 20.00

Стоимость: 649-1099 грн

Более десяти лет назад в Нью-Йорке вокруг исполнителя Danny Boy образовалось мощная группировка La Coka Nostra. В коллектив входили Everlast с легендарного House of Pain и DJ Lethal. В настоящее время в составе группы, помимо основателя, выступают Slaine и Ill Bill. Именно в таком составе артисты приедут в Киев, чтобы дать концерт, продолжая свою борьбу за возвращение хардкор хип-хопа как передового и наиболее прогрессивного явления в рэпе.

От этих бескомпромиссных бойцов “старой школы” стоит ждать массы драйва, жесткого грува и полного безумия на сцене и в зале. La Coka Nostra остаются верными традициям рэпа в его далеко не самом модном нынче виде, однако настоящему и честному. Поэтому если вы разделяете такие ценности — концерт этих безумных нью-йоркцев невероятно вдохновит и “раскачает” вас.

Fink

Фото: mewos.in.ua

Зеленый Театр

18 июля, 20.00

Стоимость: 759-2190 грн

Талантливый и харизматичный Fink снова приедет в Украину, чтобы презентовать поклонникам новый альбом Resurgam. Свежая пластинка удивила всех невероятным звучанием, которого добился британский музыкант, и теперь публика с нетерпением ждет живого выступления артиста, ведь лайв-концерты есть безусловно правильное место для восприятия творчества Финна Гринолла.

ZEDD

Фото: billboard.com

Stereo Plaza

19 июля, 21.00

Стоимость: 649-2549 грн

ZEDD — молодой исполнитель, который, несмотря на возраст, получил звание одного из лучших в своем деле.

Сейчас ZEDD является одним из самых популярных диджеев в мире, и его визита в Киеве ждали долго. Кто-то даже скажет, что слишком долго. Но чудо случилось, и уже 19 июля имеем возможность услышать выступление в Stereo Plaza, утолив свою жажду музыки и танца отборными ритмами.

Фото: Facebook.com/uparkfestival

Стадион Динамо

25-26 июля

Стоимость: 999-2800 грн

Gorillaz, Massive Attack, Kaleo, Bonobo, Tove Lo, Young Fathers — нет, это не просто перечень самых крутых и актуальных деятелей музыкального пространства этой планеты. Все они хедлайнеры UPark Festival 2018, которые своим появлением на афише показали серьезные амбиции этого мероприятия стать одним из самых ярких фестов всей Европы этого лета.

Масштаб фестиваля, с точки зрения звездности участников, является беспрецедентным для нашей страны, и это дает возможность рассчитывать на невероятный двухдневный праздник музыки. Среди известных иностранных исполнителей Украину достойно представят Yuko и Onuka.

Warhaus

Фото: medium.com

Зеленый Театр

28 июля, 20.00

Стоимость: 599-1290 грн

Маартен Девольдере — соучредитель любимой многими бельгийской группы Balthazar, который уже посещал Киев со своим новым проектом Warhaus, и этим визитом привлек к своему творчеству украинскую публику.

Чрезвычайно продуктивный артист, которому уже успели предсказать почетное место в бельгийской поп-среде, пишет удивительно чувственные и утонченные произведения.

Напомним, 21 июня британская группа Jamiroquai выступила в Киеве в рамках мультикультурного фестиваля BeLive 2018.