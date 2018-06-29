Самые большие засухи в Украине за 100 лет и есть ли угроза в 2018 году

Засухи в Украине на фоне глобального потепления в последние годы случаются чуть ли не каждое лето. Факты ICTV предлагают вспомнить самые большие засухи за 100 лет. Мы также узнали у начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко – есть ли такая угроза в 2018 году.
Катастрофические засухи в Украине бывают редко, но практически каждый год в тех или иных областях происходят потери урожая из-за аномальной жары и нехватки дождей.
Прогноз погоды на лето в последние годы достаточно типичен: температура более +35, дефицит осадков, повышенный уровень пожарной безопасности. Такой он и в этом году.
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Кстати, ежегодно в мире именно из-за засухи страдают около 1,5 млрд людей, а от недостатка воды – до 40% населения земного шара. Каждую минуту в мире деградирует 10 га почв, опустынивание испытывают 23 га земель, от голода умирает 16 человек, из которых – 12 детей.
К счастью, мы живем не в Африке, где дефицит воды и постоянные засухи – это обычное явление, которое, как правило, сопровождается голодом.
Однако и в истории Украины были такие засухи, которые приводили к голоду с огромными человеческими жертвами.
За последние 100 лет в Украине зафиксировано более 70 засух. Особенно жесткими и катастрофическими по последствиям – потяря урожая, голод и человеческие жертвы – были засухи 1921 и 1946 годов.
1921 год
В этот период УНР и УССР формально были независимыми от Советской России, однако большевистские войска регулярно нападать на украинские земли, грабили села, забирали все продовольствие и вывозить его в Россию. В дополнение ко всему началась засуха.
Взрослое население, опухшее от голода (Бердянск, 1921 год). Фото: ukrlife.org
Катастрофическое положение в 1921 году было на Запорожье, Екатеринославщине (теперь это Днепропетровская область), Донецкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. За счет северных и правобережных районов Украины, которые меньше пострадали от неурожая, было собрано 300 млн пудов (свыше 4,9 млн т) зерновых или 30% урожая 1916 года.
На фоне невероятных зерновых поборов и засухи начался голод. Точное количество умерших не установлено. Историки приводят цифры от 235 тыс. до 500 тыс. человек.Читайте: Жара в Украине: как спастись от теплового удара (ИНФОГРАФИКА) Глобальное потепление. Прогноз погоды на лето 2018 в Украине Засушливо и жарко: погода на июнь в Украине
1934 год
Сильная засуха охватила почти всю Украину, не задела только западные регионы. Очень сильно пострадало сельское хозяйство.
Поэтому в 1933-м голод в Украине не закончился – люди продолжали умирать еще и в 1934 году.
Голодные крестьяне покидают деревню и идут в город искать хлеб. Фото: territoryterror.org.ua
Кстати, в том же году случилась засуха в Северной Америке, которую ученые назвали самой сильной в мире за последнюю тысячу лет. Только несколько лет назад они смогли назвать ее причины, опубликовав свои исследования в журнале Geophysical Research Letters. Выводы они сделали на основе исследования годичных колец деревьев, а также благодаря систематическим наблюдениям, проводившимся в прошлом.
Ученые из США пришли к выводу, что засуха 1934 года распространялась на 71,6% западной части Северной Америки, а привели к ней сразу два фактора.
Во-первых, высокое атмосферное давление на западном побережье способствовало значительному сокращению осадков. Во-вторых, весной того года произошли пыльные бури, вызванные нерациональным использованием земельных ресурсов (то есть повлиял и антропогенный фактор). Пыль отражала солнечный свет и таким образом мешала испарению воды с поверхности Земли, что, в свою очередь, препятствовало образованию дождевых облаков.
1946 год
Разоренное войной сельское хозяйство еще больше было подорвано засухой. Историки говорят, что такого стихийного бедствия в Украине не было 50 лет.
Средняя урожайность зерновых в колхозах снизилась до 3,8 центнеров с гектара, а в южных областях она была лишь 2,3-2,9 ц/га. Валовой сбор всех зерновых в Украинской ССР составлял 531 млн пудов (около 8,7 млн т), что втрое меньше чем в 1940 году, и меньше даже, чем в голодном 1921-м.
Но не стихия, а именно сталинская политика хлебозаготовок стала определяющей причиной голода 1946-1947 гг. в Украине. По указанию из Москвы был утвержден годовой план сдачи зерна государству урожая 1946 года в количестве 340 тыс. пудов (более 5,6 тыс. т).
Лекция о потерях урожая в сельхозартели (1947). Фото: territoryterror.org.ua
Зерно забирали не только у колхозов и совхозов, по продразверстке его изымали с приусадебных участков крестьян. В 1946 году планировали экспроприировать более 3 млн пудов. Чтобы забрать зерно, которое для колхозников и единоличников было единственной надеждой на спасение, принимались различные репрессивные меры. К тому же люди ничего не получали на трудодни. В результате искусственного голода тогда погибли более миллиона украинцев.
По данным territoryterror, на 1 июня 1947 года в Украине насчитывалось 1 млн 74 тыс. 314 дистрофиков, погибли примерно 1,5 млн украинцев. Во многих местностях голод продолжался почти до конца 40-х годов.
1968 год
Большая засуха охватила большую часть Украины, кроме запада и севера. Погибла значительная часть урожая сельскохозяйственных культур.
1972-1975 годы
Катастрофические засухи в Украине привели к значительному недобору урожая, преждевременному высыханию растений, крупным лесным пожарам и сгоранию торфяников.
2007 год
В первом десятилетии ХХI века особенно сильной была засуха 2007 года, охватившая значительную территорию степной зоны Украины, а именно весь Крым, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую, Кировоградскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую и Черкасскую области.
Фото: dreamstime.com
На этой огромной территории в апреле-мае и начале июня не было осадков в течение 40-50 дней. В тот год отрицательное влияние засухи усилилось очень сухой осенью и аномально теплой и почти бесснежной зимой.
В зону распространения засухи попало более трети посевов, что нанесло агросектору миллиардные убытки. Сбор зерна составил 29 млн т против 38 – в 2005-м, 33 – в 2006-м, 53 – в 2008-м гг. Средняя урожайность зерновых в отдельных областях достигала 10-15 ц/га и менше. Такие данные приводит в статье в журнале Пропозиція сотрудник Института гидротехники и мелиорации УААН Д.Савчук.
2017 год
Засуху 2017 года называют самой сильной за последние 10 лет.
– В течение июня из-за дефицита осадков на большей части территории страны наблюдалась сильная почвенная засуха в южных, центральных и на многих площадях восточных областей. Хотя в этих областях отдельные локальные дожди в течение месяца смягчали агрометеорологические условия за счет некоторого увеличения запасов влаги в почве, однако кардинальных изменений не произошло, – говорится в анализе Укргидрометцентра относительно агрометеорологических условий в Украине в июне 2017 года.
Отмечается, что на больших площадях южных и центральных областей пахотный слой почвы был сухим совсем. Причем местами были полностью исчерпаны и запасы влаги метрового слоя почвы.
По данным экспертов, площадь охвата засухой составляла 60% под ранними зерновыми и около 50% – под кукурузой и подсолнечником. А под поздними культурами (подсолнечник, соя и кукуруза) увлажнение метрового слоя почвы было одно из худших за последние 10 лет.
В июле-августе 2017 года от аномальной жары страдали центр, юг и запад Украины. Температура достигала рекордных значений, в некоторых городах превысив 40°C. Было перекрыто ряд исторических максимумов во многих городах.
Фото: dreamstime.com
Эта жара привела к гибели 3-х человек: в Луцке в троллейбусе умерла 60-летняя женщина, во Львове на улице – 60-летний мужчина, который имел проблемы с сердцем и их могла обострить жара, а в Одессе – 55-летний начальник одной из клиник. Врачи сказали, что сердечную недостаточность могла спровоцировать аномальная жара.
Есть ли угроза большой засухи в 2018 году?
С этим вопросом Факты ICTV обратились к начальнику отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяне Адаменко.
– Мы имели два месяца – апрель и май – с колоссальным дефицитом осадков. То есть, у нас уже была засуха. Однако, все зависит от того, какие были стартовые условия перед засухой. Вот в этом году были прекрасные условия на начало весны за счет того, что зимой было много осадков, и влага в почве была, и она удержалась достаточно длительное время. Фактически эта влага спасла урожай 2018 года, прежде всего, озимой пшеницы и ярового ячменя. Если бы на конец марта или начало апреля мы испытывали дефицит влаги в почве, тогда бы у нас была катастрофа. Такая катастрофа была в 2007 году. Тогда не было влаги в почве в южной части Украины, а это и Полтавщина, и Кировоградщина, а также южные районы Киевской области. Не было осадков на начало весны, а потом добавились высокие температуры в мае. Была катастрофа на территории нескольких областей в том смысле, что не везде даже урожай собирали, поскольку собирать его было дороже, чем не собирать, – рассказала она.
Однако, по ее словам, невозможно достоверно сказать, какая будет ситуация с количеством осадков до конца лета, потому что их очень сложно прогнозировать даже на 5 дней.
– Сегодня по тем моделям, которые используются для прогнозирования, невозможно сказать – это будет 50 мм или 100 мм. Поэтому говорить о количестве осадков в июле или августе с какой-то достоверностью очень сложно. Во всех прогнозах используется среднее многолетнее количество осадков или норма и какая-то тенденция. Тенденция такова, что в июле и в августе количество осадков, если брать какой-то длительный период наблюдений, например, 30 лет, она в среднем не меняется. Но бывают такие годы, когда совсем нет осадков, или наоборот – очень много. Поэтому по тенденциям можно ожидать, что все будет в пределах нормы, возможно, ближе к нижней границе. Если норма 70-100%, то ближе к 80%. Поэтому я бы категорично не говорила, что не будет осадков. К тому же мы имеем в этом году температурные качели, то есть резкое похолодание, а затем длительный период жары и так далее, а резкие контрасты температур сопровождаются шквалами, ливнями и градом, – пояснила Адаменко.
Агрометеоролог также констатировала, что засухи в Украине бывают практически каждый год – с четкой тенденцией к увеличению и распространению на север и запад страны.
– Только в 1998 году прошлого столетия не было засухи. В целом засухи возникают ежегодно в разных частях Украины, больше всего, конечно, в южной части. Но в последние годы это происходит и в северных областях, а в 2015 году – даже в западных. Но время их возникновения разное. Есть весенне-летние засухи, есть летние, летне-осенние засухи и осенние. И в зависимости от времени возникновения и интенсивности происходит их влияние на сельскохозяйственные культуры.
Если это весенняя засуха, как в этом году, то она обычно негативно влияет на урожайность ранних колосовых, если это засуха второй половины лета, например, в прошлом году, то это влияние на поздние культуры, такие как кукуруза, доля которой в валовом сборе зерна около 40%. То есть засухи у нас бывают ежегодно, к сожалению, и тенденция к их увеличению и распространению на север и запад достаточно четкая, – подытожила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра.
Фото: dreamstime.com