Самые большие засухи в Украине за 100 лет и есть ли угроза в 2018 году

Засухи в Украине на фоне глобального потепления в последние годы случаются чуть ли не каждое лето. Факты ICTV предлагают вспомнить самые большие засухи за 100 лет. Мы также узнали у начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко – есть ли такая угроза в 2018 году.

Катастрофические засухи в Украине бывают редко, но практически каждый год в тех или иных областях происходят потери урожая из-за аномальной жары и нехватки дождей.

Прогноз погоды на лето в последние годы достаточно типичен: температура более +35, дефицит осадков, повышенный уровень пожарной безопасности. Такой он и в этом году.

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Кстати, ежегодно в мире именно из-за засухи страдают около 1,5 млрд людей, а от недостатка воды – до 40% населения земного шара. Каждую минуту в мире деградирует 10 га почв, опустынивание испытывают 23 га земель, от голода умирает 16 человек, из которых – 12 детей.

К счастью, мы живем не в Африке, где дефицит воды и постоянные засухи – это обычное явление, которое, как правило, сопровождается голодом.

Однако и в истории Украины были такие засухи, которые приводили к голоду с огромными человеческими жертвами.

За последние 100 лет в Украине зафиксировано более 70 засух. Особенно жесткими и катастрофическими по последствиям – потяря урожая, голод и человеческие жертвы – были засухи 1921 и 1946 годов.

1921 год

В этот период УНР и УССР формально были независимыми от Советской России, однако большевистские войска регулярно нападать на украинские земли, грабили села, забирали все продовольствие и вывозить его в Россию. В дополнение ко всему началась засуха.

Взрослое население, опухшее от голода (Бердянск, 1921 год). Фото: ukrlife.org

Катастрофическое положение в 1921 году было на Запорожье, Екатеринославщине (теперь это Днепропетровская область), Донецкой, Одесской, Николаевской и Харьковской областях. За счет северных и правобережных районов Украины, которые меньше пострадали от неурожая, было собрано 300 млн пудов (свыше 4,9 млн т) зерновых или 30% урожая 1916 года.

На фоне невероятных зерновых поборов и засухи начался голод. Точное количество умерших не установлено. Историки приводят цифры от 235 тыс. до 500 тыс. человек.

1934 год

Сильная засуха охватила почти всю Украину, не задела только западные регионы. Очень сильно пострадало сельское хозяйство.

Поэтому в 1933-м голод в Украине не закончился – люди продолжали умирать еще и в 1934 году.

Голодные крестьяне покидают деревню и идут в город искать хлеб. Фото: territoryterror.org.ua

Кстати, в том же году случилась засуха в Северной Америке, которую ученые назвали самой сильной в мире за последнюю тысячу лет. Только несколько лет назад они смогли назвать ее причины, опубликовав свои исследования в журнале Geophysical Research Letters. Выводы они сделали на основе исследования годичных колец деревьев, а также благодаря систематическим наблюдениям, проводившимся в прошлом.

Ученые из США пришли к выводу, что засуха 1934 года распространялась на 71,6% западной части Северной Америки, а привели к ней сразу два фактора.

Во-первых, высокое атмосферное давление на западном побережье способствовало значительному сокращению осадков. Во-вторых, весной того года произошли пыльные бури, вызванные нерациональным использованием земельных ресурсов (то есть повлиял и антропогенный фактор). Пыль отражала солнечный свет и таким образом мешала испарению воды с поверхности Земли, что, в свою очередь, препятствовало образованию дождевых облаков.

1946 год

Разоренное войной сельское хозяйство еще больше было подорвано засухой. Историки говорят, что такого стихийного бедствия в Украине не было 50 лет.

Средняя урожайность зерновых в колхозах снизилась до 3,8 центнеров с гектара, а в южных областях она была лишь 2,3-2,9 ц/га. Валовой сбор всех зерновых в Украинской ССР составлял 531 млн пудов (около 8,7 млн т), что втрое меньше чем в 1940 году, и меньше даже, чем в голодном 1921-м.

Но не стихия, а именно сталинская политика хлебозаготовок стала определяющей причиной голода 1946-1947 гг. в Украине. По указанию из Москвы был утвержден годовой план сдачи зерна государству урожая 1946 года в количестве 340 тыс. пудов (более 5,6 тыс. т).

Лекция о потерях урожая в сельхозартели (1947). Фото: territoryterror.org.ua

Зерно забирали не только у колхозов и совхозов, по продразверстке его изымали с приусадебных участков крестьян. В 1946 году планировали экспроприировать более 3 млн пудов. Чтобы забрать зерно, которое для колхозников и единоличников было единственной надеждой на спасение, принимались различные репрессивные меры. К тому же люди ничего не получали на трудодни. В результате искусственного голода тогда погибли более миллиона украинцев.

По данным territoryterror, на 1 июня 1947 года в Украине насчитывалось 1 млн 74 тыс. 314 дистрофиков, погибли примерно 1,5 млн украинцев. Во многих местностях голод продолжался почти до конца 40-х годов.

1968 год

Большая засуха охватила большую часть Украины, кроме запада и севера. Погибла значительная часть урожая сельскохозяйственных культур.

1972-1975 годы

Катастрофические засухи в Украине привели к значительному недобору урожая, преждевременному высыханию растений, крупным лесным пожарам и сгоранию торфяников.

2007 год

В первом десятилетии ХХI века особенно сильной была засуха 2007 года, охватившая значительную территорию степной зоны Украины, а именно весь Крым, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую, Кировоградскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую и Черкасскую области.

Фото: dreamstime.com

На этой огромной территории в апреле-мае и начале июня не было осадков в течение 40-50 дней. В тот год отрицательное влияние засухи усилилось очень сухой осенью и аномально теплой и почти бесснежной зимой.

В зону распространения засухи попало более трети посевов, что нанесло агросектору миллиардные убытки. Сбор зерна составил 29 млн т против 38 – в 2005-м, 33 – в 2006-м, 53 – в 2008-м гг. Средняя урожайность зерновых в отдельных областях достигала 10-15 ц/га и менше. Такие данные приводит в статье в журнале Пропозиція сотрудник Института гидротехники и мелиорации УААН Д.Савчук.

2017 год

Засуху 2017 года называют самой сильной за последние 10 лет.

– В течение июня из-за дефицита осадков на большей части территории страны наблюдалась сильная почвенная засуха в южных, центральных и на многих площадях восточных областей. Хотя в этих областях отдельные локальные дожди в течение месяца смягчали агрометеорологические условия за счет некоторого увеличения запасов влаги в почве, однако кардинальных изменений не произошло, – говорится в анализе Укргидрометцентра относительно агрометеорологических условий в Украине в июне 2017 года.

Отмечается, что на больших площадях южных и центральных областей пахотный слой почвы был сухим совсем. Причем местами были полностью исчерпаны и запасы влаги метрового слоя почвы.

По данным экспертов, площадь охвата засухой составляла 60% под ранними зерновыми и около 50% – под кукурузой и подсолнечником. А под поздними культурами (подсолнечник, соя и кукуруза) увлажнение метрового слоя почвы было одно из худших за последние 10 лет.

В июле-августе 2017 года от аномальной жары страдали центр, юг и запад Украины. Температура достигала рекордных значений, в некоторых городах превысив 40°C. Было перекрыто ряд исторических максимумов во многих городах.

Фото: dreamstime.com

Эта жара привела к гибели 3-х человек: в Луцке в троллейбусе умерла 60-летняя женщина, во Львове на улице – 60-летний мужчина, который имел проблемы с сердцем и их могла обострить жара, а в Одессе – 55-летний начальник одной из клиник. Врачи сказали, что сердечную недостаточность могла спровоцировать аномальная жара.

Есть ли угроза большой засухи в 2018 году?

С этим вопросом Факты ICTV обратились к начальнику отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяне Адаменко.

– Мы имели два месяца – апрель и май – с колоссальным дефицитом осадков. То есть, у нас уже была засуха. Однако, все зависит от того, какие были стартовые условия перед засухой. Вот в этом году были прекрасные условия на начало весны за счет того, что зимой было много осадков, и влага в почве была, и она удержалась достаточно длительное время. Фактически эта влага спасла урожай 2018 года, прежде всего, озимой пшеницы и ярового ячменя. Если бы на конец марта или начало апреля мы испытывали дефицит влаги в почве, тогда бы у нас была катастрофа. Такая катастрофа была в 2007 году. Тогда не было влаги в почве в южной части Украины, а это и Полтавщина, и Кировоградщина, а также южные районы Киевской области. Не было осадков на начало весны, а потом добавились высокие температуры в мае. Была катастрофа на территории нескольких областей в том смысле, что не везде даже урожай собирали, поскольку собирать его было дороже, чем не собирать, – рассказала она.

Однако, по ее словам, невозможно достоверно сказать, какая будет ситуация с количеством осадков до конца лета, потому что их очень сложно прогнозировать даже на 5 дней.

– Сегодня по тем моделям, которые используются для прогнозирования, невозможно сказать – это будет 50 мм или 100 мм. Поэтому говорить о количестве осадков в июле или августе с какой-то достоверностью очень сложно. Во всех прогнозах используется среднее многолетнее количество осадков или норма и какая-то тенденция. Тенденция такова, что в июле и в августе количество осадков, если брать какой-то длительный период наблюдений, например, 30 лет, она в среднем не меняется. Но бывают такие годы, когда совсем нет осадков, или наоборот – очень много. Поэтому по тенденциям можно ожидать, что все будет в пределах нормы, возможно, ближе к нижней границе. Если норма 70-100%, то ближе к 80%. Поэтому я бы категорично не говорила, что не будет осадков. К тому же мы имеем в этом году температурные качели, то есть резкое похолодание, а затем длительный период жары и так далее, а резкие контрасты температур сопровождаются шквалами, ливнями и градом, – пояснила Адаменко.

Агрометеоролог также констатировала, что засухи в Украине бывают практически каждый год – с четкой тенденцией к увеличению и распространению на север и запад страны.

– Только в 1998 году прошлого столетия не было засухи. В целом засухи возникают ежегодно в разных частях Украины, больше всего, конечно, в южной части. Но в последние годы это происходит и в северных областях, а в 2015 году – даже в западных. Но время их возникновения разное. Есть весенне-летние засухи, есть летние, летне-осенние засухи и осенние. И в зависимости от времени возникновения и интенсивности происходит их влияние на сельскохозяйственные культуры.

Если это весенняя засуха, как в этом году, то она обычно негативно влияет на урожайность ранних колосовых, если это засуха второй половины лета, например, в прошлом году, то это влияние на поздние культуры, такие как кукуруза, доля которой в валовом сборе зерна около 40%. То есть засухи у нас бывают ежегодно, к сожалению, и тенденция к их увеличению и распространению на север и запад достаточно четкая, – подытожила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра.

Фото: dreamstime.com