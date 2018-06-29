ООС: на Донбассе погибли четверо бойцов, двое ранены

За минувшие сутки боевики 28 раз прибегли к прицельному огню по позициям ВСУ на Донбассе, 9 из которых – из тяжелого вооружения. Четверо военных погибли, двое ранены.

28 июня враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями, сообщает штаб ООС.

Луганское направление

Враг проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

В районе Светлодарской дуги противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Светлодарска и Новозвановки.

Вследствие огневых провокаций один наш защитник погиб, еще один ранен.

Горловское направление

Горячее всего было в районе населенного пункта Южное. Боевики активно применяли минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы.

Стабилизировать ситуацию удалось лишь действенными мерами огневого воздействия на оккупантов. Двое украинских защитников погибли.

Вследствие вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского.

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Донецкое направление

Враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенных пунктов Марьинка, Верхнеторецкое и Авдеевка.

Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения.

Мариупольское направление

Противник применил по защитникам Павлополя ствольную 122-мм артиллерию, 120-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы.

Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Гнутово, Новотроицкое и Широкино.

По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, восемь ранены.