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Северный поток-2 используется для давления на ЕС – Парубий

Проект газопровода Северный поток-2 используется Кремлем для политического давления на Европейский Союз.

Андрій Парубій

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Кремль использует проект газопровода Северный поток-2 для политического давления на Европейский Союз и распространения коррупционных схем, передает Интерфакс-Украина.

Он назвал не менее важной информационную составляющую агрессии РФ, экономическую, гуманитарную, а также энергетическую составляющую.

– Дважды, в наибольшие морозы, Российская Федерация отключала газоснабжение Украине, требуя политических влияний на ситуацию в нашей стране, – сказал Парубий.

По его словам, газ для России – это механизм политического влияния и источник большой коррупции.

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К слову, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Северный поток-2 несет угрозу для Европы.

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