Сенцову насильно навязывают российское гражданство – Денисова

Россия пытается насильно навязать украинскому политзаключенному Олегу Сенцову российское гражданство.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что РФ пытается насильно навязать украинскому политзаключенному Олегу Сенцову российское гражданство, передает 112 Украина.

– Российская Федерация пытается навязать ему насильно российское гражданство – как наказание. Странный подход. Гражданство должно быть привилегией, а не наказанием, – сказала Денисова.

Омбудсмен добавила, что ей отказали в посещении Сенцова, поскольку она не является гражданкой России.

– Вчера уполномоченный по правам человека Москалькова тоже отказала (В посещении. – Ред.) на основании, что я не гражданка Российской Федерации. Было бы странно, если бы украинский омбудсмен была гражданкой Российской Федерации. Я – украинская крымчанка. Так же, как и Олег Сенцов – украинский крымчанин, – подытожила Денисова.

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К слову, Киев готов передать 23 граждан России, осужденных в Украине за различные преступления, в обмен на 23 украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ.