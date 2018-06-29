Заключенного в России украинца Станислава Клыха перевели в психиатрическую больницу.

Украинского политзаключенного Станислава Клыха перевели из российской колонии в психиатрическую больницу, сообщает УНИАН.

– На сегодняшний день я заказала разговор с ним, но он не состоялся, так как его отправили в психиатрическую больницу, – сказала мать политзаключенного Тамара Клых.

Она добавила, что во время последней встречи с политзаключенным адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

Клыха ранее помещали в психиатрическую больницу, после чего состояние его здоровья ухудшилось и он провел в коме 6 дней.

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К слову, украинский политзаключенный Александр Кольченко, который находится в колонии в Челябинской области, написал заявления о встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и украинским консулом в Екатеринбурге Георгием Закраевским.