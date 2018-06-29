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Цена за агрессию будет расти! Порошенко о продлении санкций против РФ

Президент Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Европейского Союза за решение о продлении санкций против России, отметив, что цена за агрессию и в дальнейшем будет расти.

Петро Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко написал в Facebook.

– Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора.

Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной, – отметил президент.

Порошенко поблагодарил Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей.

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– Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства.

Верю, что общим фронтом мы сможем заставить агрессора уважать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины! – добавил президент.

Ранее стало известно, что на саммите лидеры стран Евросоюза договорились о единой политике по приему беженцев, а также решили продлить санкции против России.

Фото: Пресс-служба АП

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