Украина готова передать 23 россиянина в обмен на 23 украинских политзаключенных – Денисова

Киев готов передать 23 граждан России, осужденных в Украине за различные преступления, в обмен на 23 украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ.

Об этом заявила на брифинге уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

– Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И в экстрадиции нам отказывает Российская Федерация. Мы хотим забрать их через политические договоренности.

Мы готовы передать Российской Федерации 23 росиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев с российских тюрем, – отметила Денисова.