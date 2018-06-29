В Украине появится посольство Ирландии

В скором времени в Украине откроют посольство Ирландии.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Facebook, что провел встречу с председателем Нижней палаты парламента Ирландии Шоном О’Фарилом и вице-премьер-министром – министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене, в результате которой была достигнута договоренность об открытии посольства Ирландии в Украине.

– Среди результатов поездки – договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии, – написал Климкин.

Ирландия заявила о поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в ЕС.

Кроме того, во время встречи договорились направить торгово-экономическую миссию для обработки дальнейших путей развития бизнес-связей.

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К слову, Украина подпишет соглашение о безвизовом режиме с Македонией.