Сломали ногти или сожгли волосы? Как добиться компенсации от салона красоты (ИНФОГРАФИКА)

Вместо блондинки вы превратились в розового цыпленка? Хотели красивый маникюр, а получили сломанные ногти? Факты ICTV узнали, как не платить за некачественные услуги, когда следует требовать компенсацию и как выбрать качественный салон красоты.

Ошибки парикмахеров и косметологов иногда очень дорого стоят и приводят к неожиданным, а иногда даже ужасающим последствиям. В 2017 году у клиентов лопнуло терпение и они то и дело стали устраивать самосуд – размахивать кулаками и даже убивать.

Некоторые поступали более гуманно и обращались в полицию, сажая недобросовестных парикмахеров за решетку. Процесс продолжается.

Факты ICTV на примере реальных историй, а также при помощи адвоката Александра Босенко разобрались с сложном процессе между клиентом и исполнителем.

Тюрьма и убийства

В прошлом году в Днепровском районе Киева женщина избила парикмахера из-за плохой прически мужа. От полученных травм женщина умерла. Позже похожий случай произошел в России. Там недовольный клиент заколол парикмахера шампуром.

Более гуманно вопрос решился в Германии. В небольшом немецком городке Боркен парикмахер так замечтался, что отрезал женщине на 20 см волос больше! Клиентка не растерялась и подала заявление в полицию.

А вот в США парикмахера даже упекли за решетку. Он не только выбрил клиенту полосу по центру головы, но и полоснул бритвой по уху.

Испорченная красота

Неприятная ситуация произошла и с нашей героиней Екатериной Долговой. После процедуры в салоне девушка из блондинки превратилась в розового цыпленка с зелеными прядями.

– Пришла с просьбой поднять черный корень. Мастер приступил к окрашиванию… И каким же было мое удивление, когда через 40 минут я увидела себя в зеркале: мой родной корень был желтый, окрашенный черный корень – ярко оранжевым (по всей окружности головы), а длина – неоднородно розовая! Сказать, что я была в шоке, значит ничего не сказать, – делиться воспоминаниями девушка.

На тот момент она была уверена, что все еще можно исправить – и потребовала сделать повторную покраску. Но ни одна, ни даже две дополнительные манипуляции не помогли.

– После еще двух часов мои волосы стали похожи на безжизненную солому, но цвет остался таким же. Рыдая в кресле, я предложила свой вариант: просто обстричь их под ноль! – говорит Екатерина.

В итоге девушка провела в салоне 12 часов и ушла с испорченной прической и ужасным настроением. Ей понадобился год, чтобы привести волосы в первоначальный вид, а также немало денег и сил.

Как не платить плохому мастеру

Как следовало поступить девушке в данной ситуации – спросили у опытного адвоката Александра Босенко.

Согласно закону Украины О защите прав потребителей, девушка имела право не только на бесплатное устранение недостатков и на повторное оказание услуги, но и на компенсацию.

– Екатерина вполне могла требовать не только материальную, но и моральную компенсацию. Это предусмотрено статьями 6, 8, 10 закона Украины О защите прав потребителей и делается через суд. При этом нет фиксированной суммы компенсации: по сути это цена услуги, плюс моральный ущерб, – говорит эксперт.

Вот как это следовало сделать. В первую очередь девушке стоило позвать администратора и описать ситуацию. По идее этого должно хватить – недочеты исправили бы абсолютно бесплатно.

Проявите настойчивость и покажите знания закона.

Но что делать, если в салоне, не смотря на доводы, все-таки требуют оплатить некачественную услугу?

В таком случае следует написать письмо исполнителю с требованиями вернуть деньги или бесплатно устранить недостатки некачественной процедуры.

Не помогло? Требуйте Книгу жалоб и предложений.

– Бывает, что после этого мастер становится более покладистым: все-таки репутация дороже денег. Если же слова не помогли, переходите к действиям и пишите отзыв. Но не забудьте сфотографировать или снять копию написанной жалобы, – подмечает Александр.

После этого стоит написать в Госпродпотребслужбу. В жалобе четко и ясно изложите ситуацию, и приложить соответствующие доказательства – фото, видеозаписи, чеки.

– Можно попробовать восстановить справедливость через Госпродпотребслужбу или сразу пойти в суд. Тут ограничений нет: не нужно сначала подавать жалобу в службы, а уж потом в суд. Но следует помнить – невозможно защитить свои права в суде или в контролирующих органах, если нет надлежащих документов, – заявляет адвокат.

Образец жалобы.

Что за документы?

Это квитанция об оплате полученной услуги. Важно, чтоб там были указаны вид процедуры, кем и когда она оказывалась.

– Лучше с салоном оформить договор о предоставлении услуги. Тогда вы сможете прописать не только основные пункты, но и ответственность за некачественное выполнение процедуры, – рассказывает эксперт.

Конечно, на практике такой договор почти никто не заключает. Тогда единственное доказательство – это чек. Не помешает приложить и фотодоказательства до и после процедуры.

Хороший мастер – отсутствие проблем!

Но лучше решения проблемы, только ее отсутствие. Поэтому убедитесь в профессиональности специалиста и в качестве салона красоты.

Срок годности. Прежде всего, взгляните на даты внизу упаковки. Да, краски для волос, лаки и маски – не йогурт, но у них тоже есть срок годности. От этого будет зависеть качество процедуры.

– Мастер обязан предоставить клиенту достоверную информацию о качестве косметических средств и технического оборудования, документы, подтверждающие это, – рассказывает адвокат.

Мыл ли мастер руки? Казалось бы простая вещь, но очень важная. То же касается и смены перчаток, дезинфекции инструментов.

– Весь инструмент, используемый для маникюра, педикюра, пирсинга должен дезинфицироваться, очищаться и стерилизоваться. В случае уколов, порезов пораженное место должно быть обработано дезинфицирующими препаратами. Мастер обязан сменить перчатки и вымыть руки с мылом, – говорит эксперт.

Взгляните на стену. Не бойтесь спросить у мастера о его образовании, потребуйте документальное подтверждение слов.

Иногда спрашивать и не приходится: в кабинете показательно висят дипломы, сертификаты, благодарственные письма.

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Как выбрать салон

Если с мастером все более или менее понятно, то как быть с салоном красоты.

Адвокат советует обращать внимание на законность предприятия. В салоне на видном месте должен висеть уголок потребителя с информацией об учреждении.

Там обязаны быть:

регистрационные документы;

лицензия;

разрешение от санитарно-эпидемиологической службы;

правила предоставления услуг;

виды услуг;

прейскурант цен;

телефоны органов контроля соблюдения прав потребителей;

перечень гарантийных обязательств перед клиентом;

книга жалоб и предложений.

Также необходимо обратить внимание на вывеску. На фасаде обязательно должны быть указаны:

название салона;

ФИО владельца;

режим работы.

Если этих атрибутов нет, то лучше обойти такое заведение стороной.

Процедуры в салоне красоты – это тот же товар и если он испорчен, вы можете не платить. Помните свои права и отстаивайте справедливость. А лучше следуйте советам юриста и не обращайтесь в заведения с сомнительной репутацией.

Ангелина Малиновская

ФОТО: Dreamstime.com