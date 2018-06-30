800 украинцев “застряли” в Тунисе и останутся там еще на 2 дня

Количество украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, достигло 800 человек.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире украинского телеканала, пишет УНИАН.

По его словам, в ночь на субботу из Туниса был один дополнительный борт, который забрал 120 человек, а в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, из них два будут на Львов и три – на Киев.

При этом Омелян пояснил, что задержка с возвращением украинцев из Туниса возникла из-за того, что туроператор Oasis Travel задолжал перевозчику Bravo более миллиона долларов.

– Об этой ситуации Oasis Travel знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало, – подчеркнул министр.

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Омелян называет “возмутительной” ситуацию с украинцами, которые “застряли” в аэропорту Туниса, и заявляет, что Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством со стороны туроператора Oasis Travel.

Напомним, в Киеве из-за непогоды отменены десятки авиарейсов.

Фото: alwaysbusymama.com