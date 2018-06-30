Боевики обстреляли ВСУ из танков и минометов. Ранены военные

Боевики 34 раза открывали огонь по позициям сил ООС, из которых 8 – из тяжелого вооружения. Двое украинских военных ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковское. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились позиции ВСУ в районе Крымского.

Вечером в районе Светлодарськой дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Травневого. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП.

В течение дня на Горловском направлении было горячо. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции ООС возле населенного пункта Новгородское.

Читайте: Реализация Минских соглашений зависит от Москвы – Волкер

На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеторецк и Новомихайловка, а в районе Невельского зафиксирована работа снайпера.

В течение суток неспокойно было на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бердянского и Гнутово огнем из минометов калибром 120 мм.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении и Гнутово, что на Мариупольском направлении.

Напомним, вчера на Донбассе погибли четверо военных, двое ранены.

Фото: Прес-центр штабу ОС.