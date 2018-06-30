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Чернигов спасают от подтопления: есть пострадавшие, нужна помощь

В Чернигове продолжаются аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий подтопления около 90 частных домов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Обновлено в 22.50. Заместитель городского головы Андрей Черненко обратился к жителям города с просьбой мобилизовать все силы на помощь пострадавшим в результате затопления домов.

– В Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 по ул. Победы, 183 с сегодняшнего дня организован сбор необходимых вещей для детей разного возраста и взрослых. Также на период отселения пострадавших город организует их трехразовое питание каждый день, которое обеспечит коммунальное предприятие Школьное, – говорится в обращении Черненко.

– 30 июня в результате интенсивных осадков в г.Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города (…) Во время проведения работ по ликвидации подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области было эвакуированы 16 человек, из которых 3 человека были переданы работникам медицинской помощи, – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Спасатели отметили, что по состоянию на 17.00 субботы для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 18 единиц техники, 13 мотопомп и 55 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в области. Работы по откачке воды завершены в 26 домохозяйствах. Техника и личный состав выполняют работы по откачке воды на 19 улицах города. Дополнительно привлечены резервные силы Черниговского, Куликовского и Репкинского районных подразделений. От коммунальных служб города привлечено 15 единиц техники и 36 работников.

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Чернигов спасают от подтопления: есть пострадавшие, нужна помощь / 5 фотографий

В ведомстве уточнили, что произошло частичное разрушение стен двух жилых домов по ул. Толстого, 7 и Текстильщиков, 23. 3 семьи отселены к родственникам.

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– Произошло частичное разрушение дорожного покрытия у автомобильного моста через реку Белоус Черниговского района. Движение по автодороге не нарушено, ремонтные работы дорожного покрытия будут проводиться с понедельника, – сказано в сообщении.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.

 

Напомним, в Украине из-за сильного ветра и дождя без электроэнергии остались 384 населенных пункта.

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