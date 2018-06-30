PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Ивано-Франковской области река вышла из берегов и смыла колыбу/

В Ивано-Франковской области река вышла из берегов и смыла колыбу

В Ивано-Франковской области наводнение разрушает здания.

В Ивано-Франковской области река Лимница вышла из берегов и снесла колыбу, расположенную на берегу в селе Добровляны Кольского района.

Об этом в сети сообщил и опубликовал видео Олег Ярема.

– Уплыл летний зал в колыбе, – написал он в Facebook.

Читайте: Украинцев предупредили о жаре + 41° в июле

Напомним, в Украине из-за сильного ветра и дождя без электроэнергии остались 384 населенных пункта.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Посуха в Україні
Самые большие засухи в Украине за 100 лет и есть ли угроза в 2018 году
Електроенергія
Часть Мариуполя осталась без света из-за непогоды
Ураган во Львове: мужчина отсудил ₴140 тыс. за поврежденное авто
Смерч під Одесою
Смерч в море под Одессой зафиксировали на видео
Потоп у Вінниці
Потоп в Виннице: ливень парализовал город
Волны выше крыши: в Черновцах поток дождевой воды снес машину
Згоріла церква
На Прикарпатье сгорела почти 100-летняя деревянная церковь
ДТП
Смертельное ДТП на Прикарпатье: грузовик столкнулся с автобусом
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка