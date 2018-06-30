Непогода в Украине: без света почти 400 сел, отменены десятки авиарейсов

В Украине из-за сильного ветра и дождя без электроэнергии остались 384 населенных пунктов. В аэропорту Жуляны отменены большинство рейсов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

– 29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях, – говорится в сообщении.

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Обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



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По информации издания Обозреватель, в столичном аэропорту Киев им. Игоря Сикорского (Жуляны) были отменены большинство рейсов.

Публикация от Фотограф в Запорожье (@sanya.zp) 29 Июн 2018 в 6:21 PDT

Напомним, 30 июня на всей территории Украины, кроме западной части, ожидаются дожди.

Фото, видео: sanya.zp, vadim_bloodlines.