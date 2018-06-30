Повышение пенсий в Украине: кому поднимут и когда

Пенсии в Украине в первую очередь повысят чернобыльцам и людям с большим трудовым стажем, но малой заработной платой. При наличии достаточного ресурса поднять пенсии смогут в конце 2018 года.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире программы 5 канала Информационный вечер.

– Наиболее острый сегодня вопрос для чернобыльцев и надо считать одной из главных проблем пенсионной реформы то, что очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой… Мы работаем и президент обращался к правительству, и глава правительства обещал, что все-таки вопрос большого срочного стажа и маленькой зарплаты должны быть перечислены. И я знаю, что сейчас Минсоцполитики готовит соответствующие расчеты и предложения и на мой взгляд, это вопрос очень болезненный. Но не наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную зарплату. Но мы не можем пройти мимо этой проблемы и все-таки надо этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу, – сказал Розенко.

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Он добавил, что все зависит от наличия ресурса.

– Если это больший ресурс – будет один вариант, если меньше – то другой, – сказал вице-премьер.

На вопрос ведущего, появится ли дополнительный ресурс на поднятие пенсий, Розенко ответил положительно.

– Думаю, что да. Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд, по сравнению с тем, что планировали. Тоже будет много зависеть от того, удастся повысить минимальную зарплату до 4200 грн. Все-таки это даст еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины. И вот аккумулировав все эти ресурсы, я надеюсь, что в конце года мы будем иметь достаточно денежных поступлений в Пенсионный фонд Украины, чтобы без инфляции, без увеличения дефицита в Пенсионном фонде все-таки сделать какие-то дополнительные пенсионные программы, – добавил он.

К слову, на повышение пенсий с 1 июля могут рассчитывать три категории граждан Украины.

Фото: ipress.ua.