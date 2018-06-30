Погода в Украине на сегодня, 30 июня (КАРТА)

30 июня на всей территории Украины, кроме западной части, ожидаются дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидается переменная облачность. Температура до +19°С.
Жителей Херсонской области и Крыма ожидают дожди. Температура до +29°С.
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На востоке ожидаются осадкиь. В Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях температура до +32°С.
30 июня в столице пройдут дожди с грозами, температура +19-21°С.
Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.
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