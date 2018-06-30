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Трамп: Буду говорить с Путиным об Украине

На встрече президентов США и России будет обсуждаться вопрос войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, он поднимет вопрос о вмешательстве России в американские выборы.

Трамп также сказал, что намерен обсудить конфликты в Украине и Сирии, передает Голос Америки.

Накануне Трамп написал в Twitter:

– Россия продолжает настаивать, что не вмешивалась в наши выборы.

Читайте: Трамп хочет вывести США из ВТО – СМИ

Как известно, встреча Трампа и Путина может состояться в столице Финляндии – Хельсинках.

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