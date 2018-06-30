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Украинцев предупредили о жаре + 41° в июле

Средняя месячная температура воздуха в июле составит 17-22°, на юге до 24º, в горных районах 11-16°. Максимум – до +40-41.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

– Июль – самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями”, – отмечают синоптики.

Абсолютный максимум температуры воздуха 31-39° метеорологи прогнозируют в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, местами даже до 40-41°, в горных районах 24-30°. Абсолютный минимум температуры до 2-11º тепла, в Карпатах 0-1º тепла.

Среднее месячное количество осадков 46-102 мм. В Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях – 103-184 мм, в южной части местами 29-47 мм.

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Как сообщалось, начало июля в Украине будет дождливым.

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